Caso Kimberly divide y moviliza a estudiantes de la UAEM

Esta mañana, alumnos y personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon en el Centro Histórico de Cuernavaca para exigir el esclarecimiento de la desaparición y posible feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría.

El caso generó división entre la comunidad estudiantil, debido a que hubo dos marchas; una convocada por alumnos de distintas facultades y otra en la que participaron maestros, integrantes del sindicato de trabajadores administrativos, así como la rectora Viridiana León Hernández.

Ambas movilizaciones fueron convocados a la misma hora pero en diferentes puntos. Los estudiantes se reunieron en el Campus Chamilpa -al norte de Cuernavaca- y la rectora con el personal de la institución en la Avenida Morelos del Centro Histórico a la que asistieron cerca de dos mil personas vestidas de blanco.

Este contingente llegó hasta Plaza de Armas, para exigir justicia y castigo para los responsables de su desaparición. Ahí, frente al Palacio de Gobierno, colocaron una butaca en la que depositaron rosas blancas e hicieron un pase de lista.

Estudiantes colgaron una manta en el Palacio de Gobierno en donde hicieron un pase de lista y gritaron consignas por mayor seguridad y no impunidad en el caso. Ampliar

La marcha de los estudiantes - en su mayoria vestidos de negro- partió de la UAEM, recorrió las avenidas Emiliano Zapata donde se encuentra la 24 zona militar y la fiscalía de delitos de alto impacto donde hicieron una escala para gritar consignas.

A su paso, recriminaron la falta de apoyo de la rectora Viridiana León Hernández, por lo que pidieron su destitución.

Ya en Plaza de Armas colocaron una lona en las puertas del Palacio de Gobierno y realizaron pintas en los pasillos.

De acuerdo con los organizadores la manifestación fue para exigir justicia por su compañera estudiante, la destitución de la rectora y garantías de seguridad en la UAEM.

Algunos participantes arrojaron botellas de agua y rompieron cristales de las oficinas gubernamentales.

