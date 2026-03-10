Exalcalde de Tequila obtiene suspensión provisional contra vinculación a proceso

Un juez federal concedió una suspensión provisional al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, contra la vinculación a proceso que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

¿Qué determinó el juez sobre el proceso penal?

La medida cautelar fue otorgada por el juez Jorge Adrián Cruz Flores, quien determinó que el proceso penal continúe, pero sin que pueda abrirse por ahora la etapa de juicio oral.

El exfuncionario permanece detenido en el penal federal de El Altiplano, mientras se resuelve si se le concede o no la suspensión definitiva en una audiencia programada para el 17 de marzo.

¿De qué delitos se le acusa al exalcalde?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el exalcalde presuntamente mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y habría participado en actos de secuestro, tortura y amenazas contra empresarios y comerciantes de la región.

