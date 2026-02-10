Que se revise presunto vínculo criminal de nueva regidora interina de Tequila: Sheinbaum

Que sea revisado el trabajo de la regidora interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, quien ha sido ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que se debe escuchar a la gente sobre el tema.

Después que distintas voces criticaran el nombramiento al enfatizar que era cercana al exalcalde morenista, Diego Rivera Navarro, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación o que incluso ella tiene nexos con el grupo criminal, la Primera Mandataria recordó que fue el cabildo el que tomó la decisión, aunque se pronunció porque haya una investigación.

¿Por qué se pide revisar el nombramiento de la regidora interina?

“Sí hay que revisarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde pero fue elegida por el propio cabildo como lo marca la legislación, y nosotros tenemos que estar pendientes revisando y muy cerca de la población de Tequila no sólo de los empresarios sino de la gente que vive en Tequila para poder tener pues que cambie por completo la dinámica que se estaba viviendo”. — Claudia Sheibaum, presidenta de México

Por cierto, que negó que la titular de Segob tuviera intervención en dicha designación.

¿Quién tomó la decisión de la designación en Tequila?

“Pues se eligió por el cabildo, el cabildo decide lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco, por cierto que dijeron que la secretaria de Gobernación la eligió, ella no la eligió imagínense, cómo se va a meter ella en elegir a una presidenta municipal, lo que hizo fue estar pendiente de que el proceso se llevara porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin gobierno”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La jefa del Ejecutivo Federal insistió que su administración estará pendiente que se trabaje por regresar la calma en la región.

