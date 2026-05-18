Delfina Gómez entrega reconstrucción histórica de Periférico Norte en Edomex; habrá menos tráfico y mayor seguridad

La reconstrucción del Periférico Norte ya es una realidad. Después de décadas de abandono, millones de automovilistas ya pueden circular por esta importante vialidad sin baches, con mejor iluminación y, sobre todo, con mayor seguridad.

Y es que este lunes 18 de mayo del 2026, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó oficialmente la rehabilitación integral de 108 kilómetros, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, considerada una de las obras de movilidad más importantes para el Valle de México.

“Lo que se hizo es un esfuerzo muy grande para afianzar el objetivo que tenemos que es dignificar la vida de nuestros ciudadanos”, explicó Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Los trabajos incluyeron renovación de pavimento en carriles centrales y laterales, instalación de luminarias LED, mejoras en drenaje, señalización y mantenimiento urbano, beneficiando a más de 15 millones de usuarios.

Autoridades estatales estiman que esta obra permitirá reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado diarios en una de las zonas con mayor tránsito vehicular del país. Así lo dijo Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos:

“Esta modernización beneficia más de 15 millones de habitantes y usuarios de la zona metropolitana....Hoy no sólo inauguramos una vialidad reconstruida, entregamos mejores tiempos de traslado, mayor seguridad y una infraestructura que fortalece el desarrollo económico y social del Estado de México”, detalló Joel González Toral, director general de Junta de Caminos.

Con esta obra, el Gobierno del Estado de México continúa impulsando su estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con proyectos enfocados en mejorar la movilidad y la calidad de vida de millones de mexiquenses.