Gobierno de Jalisco confirma coordinación en captura del alcalde de Tequila

Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hizo mucho énfasis en que la detención del alcalde de Tequila fue una operación del Gobierno Federal. En entrevista con Carlos Loret de Mola el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que fue un trabajo de coordinación absoluta con el Gobierno Federal, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y el estado.

“El Estado reconoce el trabajo de coordinación con el Gobierno Federal, reconoce también la actuación de la Presidenta de la República en este tipo de situaciones y por supuesto la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República”. — Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco

TE PUEDE INTERESAR: Tequila debe seguir gobernado por Morena… el que la hace la paga: Pablo Lemus

¿Hubo coordinación entre Jalisco y el Gobierno Federal?

El secretario de Gobierno de Jalisco señaló que el alcalde de Tequila es señalado por relación con el crimen organizado, por los sistemáticos abusos, por supuestas extorsiones a empresarios pequeños, medianos y grandes, desde carnicerías, tiendas de abarrotes, tianguis, servicios de operación turística, hasta los grandes consorcios que se encuentran en el municipio.

Zamora mencionó que se presentó una denuncia por el mal uso de un museo que utilizó como residencia personal el alcalde de Tequila al cual le hizo remodelaciones sin dar cuenta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, “lo que el Gobierno del Estado ha hecho siempre es coadyuvar con todas las investigaciones”, puntualizó.

“El gobierno del estado (Jalisco) aportó lo necesario para que se pudiera detener a este presidente municipal, la propia fiscalía tenía varias carpetas. Claro que fue un trabajo conjunto”: @SalvadorZamoraZ en @WRADIOMexico https://t.co/G57wDHnShq — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 6, 2026

¿Existen más investigaciones en curso relacionadas con el caso?

“Aún no procesaba la ciudadanía, la sociedad jalisciense, el exponer públicamente a un diputado emanado de la coalición PT Morena, que había sido señalado por haber sido detenido hace 20 años por pertenecer a la delincuencia organizada, una banda de robocamiones. Aún no se procesaba este asunto que fue muy público cuando viene la detención del presidente municipal de Tequila, que opaca esta situación que había sido un escándalo en Guadalajara, en el área metropolitana y en el estado de Jalisco”. — Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco

Zamora dio a conocer que su detención es producto de los señalamientos que durante casi año y medio se le hicieron de manera oficial y extraoficial y aseguró al ser cuestionado sobre si hay más personas involucradas “que no se va a escapar nadie, quien sea responsable de situaciones como estas, no habrá de ninguna manera complicidad de nadie para que sean castigados”, concluyó.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Las reacciones a la escena de los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte… del pueblo.



➡️La presidenta, su partido y los morenistas, sufriendo la cruda de Tequila, Jalisco.



➡️Y el video racista de Trump contra los Obama.… pic.twitter.com/QgW77NYLBs — W Radio México (@WRADIOMexico) February 6, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información