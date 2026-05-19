Sumud Flotilla: UAM pide ayuda al Gobierno de México para regresar a profesora secuestrada en Israel

Mx - UAM se pronuncia al respecto de la Flotilla Sumud por profesora retenida en Israel

La situación de la Sumud Flotilla generó preocupación internacional y nacional luego de que las embarcaciones con ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza, fueran interceptadas por fuerzas israelíes. El caso tomó fuerza en México debido a que entre las personas retenidas, se encuentran tres mexicanas, incluida la académica Dra. Violeta Núñez, por quien la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pidió intervención urgente del Gobierno mexicano.

Por lo que si quieres saber la info completa sobre la Sumud Flotilla y el comunicado lanzado por la UAM, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿Cuándo detuvieron la Sumud Flotilla?

De acuerdo con diversos reportes internacionales y organizaciones relacionadas con la Sumud Flotilla, las fechas coinciden en que fue interceptada por fuerzas israelíes durante su trayecto rumbo a Gaza en días recientes. Integrantes de la flotilla denunciaron que durante el operativo, hubo agresiones, sobrevuelas e incluso, disparos cerca de algunas embarcaciones a su alrededor antes de que fueran detenidos.

Aunado a ello, activistas señalaron que varios participantes fueron retenidos y trasladados por autoridades israelíes, entre ellos tres mexicanas. Por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya buscaba garantías para proteger la integridad y derechos de las ciudadanas mexicanas involucradas en la Sumud Flotilla.

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¿Qué tiene que ver la UAM en la Sumud Flotilla?

Una de las mejores universidades de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lanzó un comunicado ayer 18 de mayo de 2026 en donde se pide acompañamiento por parte de las autoridades e instancias gubernamentales y diplomáticas competentes, a fin de que, se actúe e impulsen las gestiones y acciones que resulten precedentes para salvaguardar su integridad física y psicológica para que la Dra. Violeta Núñez pueda regresar con bien a México.

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¿Quién es la Dra. Violeta Núñez y por qué la UAM pide ayuda al Gobierno de México?

Violeta Núñez Rodríguez es académica, investigadora y profesora relacionada con la Universidad Autónoma Metropolitana. Su nombre comenzó a aparecer en medios nacionales después de confirmarse su participación en la Sumud Flotilla y su posible retención tras la interceptación de las embarcaciones.

La UAM explicó que la Dra. Violeta Núñez ha participado en actividades académicas y sociales relacionadas con derechos humanos y temas internacionales, por lo que pidió que las autoridades mexicanas intervengan para garantizar su seguridad.