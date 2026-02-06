Dictan prisión preventiva al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, por extorsión y delincuencia organizada

Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa para Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, tras la audiencia que se realizó este 6 de febrero de 2026, con lo que el funcionario permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, mientras avanza su proceso penal.

La medida fue dictada luego de que la defensa solicitara ampliar el término constitucional de la detención, pero el juez decidió imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

PUEDES LEER: Alcalde de Tequila se asumía subordinado de “El Mencho” y habría pactado pagos millonarios al CJNG, según denuncia

Rivera “N” fue detenido el 5 de febrero por autoridades federales como parte de un operativo que, según el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió a múltiples denuncias ciudadanas y estuvo enmarcado en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la llamada Operación Enjambre.

Además de la prisión preventiva a Diego “N”, la misma medida fue aplicada a tres colaboradores del ayuntamiento de Tequila, quienes también fueron detenidos en el operativo.

Las acusaciones que enfrentan, según la información oficial, incluyen presuntos delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada vinculados a una red que operaría desde el gobierno municipal.

La orden de prisión preventiva se produce en medio de una investigación federal más amplia sobre presuntos actos de corrupción y ilícitos relacionados con la administración pública en ese municipio jalisciense.

PUEDES LEER: De extorsión a vínculos con el CJNG: los cargos contra el expresidente municipal de Tequila, Jalisco