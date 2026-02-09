¿Quién es la nueva presidenta interina en Tequila, Jalisco? |Video

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar”, reconoció la nueva presidenta municipal interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera durante su toma la mañana de este lunes.

Luego de una sesión extraordinaria y exprés de Cabildo, la nueva alcaldesa fue designada tras obtener seis votos a favor, tres en contra y una abstención, por el Ayuntamiento de Tequila en su nuevo cargo, que habría quedado acéfalo tras la detención del exalcalde morenista Diego Rivera Navarro, presuntamente vinculado al CJNG y por su presunta responsabilidad de delitos diversos relacionados con una red de corrupción durante su gestión.

¿Cómo fue designada la presidenta interina de Tequila?

La sesión de Cabildo se realizó de manera extraordinaria ante la ausencia del presidente municipal, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad institucional del municipio.

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?

La nueva edil de Tequila nació en la comunidad de Palmitos, en la sierra de Tequila, y realizó sus estudios como Administradora de Empresas en el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez, donde obtuvo su título de licenciatura en 2015.

Su labor en el gobierno inició en 2019 dentro de la Secretaría de Bienestar, posteriormente en 2024 como regidora en diversas comisiones, entre ellas Salud e Higiene, Combate a las Adicciones y Medio Ambiente.

La nueva alcaldesa resaltó durante su toma de protesta la humildad de su origen, considerándose “mujer de trabajo”, y garantizó la estabilidad y continuidad administrativa en tanto se resuelve la situación jurídica del exalcalde.

Sin embargo, a pocos días de iniciar en su cargo, la alcaldesa Marisol Rodríguez ha incrementado su presencia en búsquedas digitales como cantante de narcocorridos, luego de que hace unos meses circulara en redes sociales un video en el que se le observa interpretando canciones del género conocido como “narcocorridos”, en particular “El del Palenque”, melodía relacionada con el CJNG.

