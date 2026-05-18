Pronóstico del clima hoy 19 de mayo: ¿a qué hora va a llover hoy martes en la CDMX y Edomex?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que este martes 19 de mayo continuarán las lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y canales de baja presión sobre el centro del país. Las autoridades también alertaron por posibles descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en varias alcaldías de la capital y municipios mexiquenses.

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De acuerdo con el pronóstico más reciente del SMN, durante la mañana se espera un ambiente templado con cielo parcialmente nublado en el Valle de México. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y comenzarán las precipitaciones en distintas zonas de la CDMX y Edomex.

¿A qué hora comenzarán las lluvias este martes en CDMX y Edomex?

Autoridades meteorológicas estiman que las lluvias más intensas podrían registrarse entre las 4:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, principalmente en alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México como Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Xochimilco. En el Estado de México, municipios del Valle de Toluca y zonas cercanas a Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl también podrían presentar tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

La Conagua informó que estas condiciones forman parte de una semana con alta probabilidad de lluvias fuertes en el centro del país. Además, las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad, caída de árboles y afectaciones viales durante la hora pico nocturna.

Alcaldías y municipios donde se esperan tormentas fuertes hoy 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y granizadas. También recomendó evitar tirar basura en calles y coladeras para disminuir riesgos de inundaciones.

A pesar de las lluvias pronosticadas, el ambiente seguirá caluroso durante parte del día, con temperaturas máximas cercanas a los 27 y 28 grados en algunas zonas del Valle de México.