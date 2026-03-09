Senado alista fin de “pensiones doradas”; oposición apoyará reforma de Claudia Sheinbaum

Senadores de oposición manifestaron su apoyo y que votarán a favor de la reforma para eliminar las llamadas pensiones “doradas” en el sector público.

Sin embargo, el panista Ricardo Anaya consideró que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reformar el artículo 127 de la Constitución Política para fijar un tope a las jubilaciones superiores al salario presidencial, está muy mal planteada y prácticamente “hecha con las patas”.

“Sin duda estamos a favor de eliminar esas pensiones de lujo pero la reforma está hecha con las patas, es un absurdo fijarlas a lo que gana la presidenta, se deben establecer en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como ya ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, explicó.

El PRI y MC se suman, pero advierten retos estructurales

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

El legislador afirmó que el PRI respaldará cualquier medida que reduzca jubilaciones excesivas sin importar en qué sexenio se hayan originado.

“Siempre estaremos a favor de que las pensiones millonarias bajen” — , sostuvo.

No obstante, indicó que su grupo parlamentario también analizará el tema de la retroactividad, para evitar que se vulneren principios constitucionales.

Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar pensiones excesivas, al considerar que va en línea con la política de austeridad.

Pero advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México.

El senador sostuvo que la reforma atiende sólo una parte del problema, ya que el sistema pensionario enfrenta retos más amplios, como su fragmentación y los riesgos de sostenibilidad financiera.