8M en el Senado: reconocen que aún está pendiente la brecha salarial y violencia de género

Con presencia de distintos grupos de mujeres, el pleno del Senado de la República, conmemoró el Día Internacional Mujer, donde se destacó que aún existen pendientes para lograr una verdadera equidad pero sobre todo dar acceso a todos los derechos a la mujer desde la niñez.

Al recordar que la conmemoración surge de movilizaciones de mujeres, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, urgió a trabajar desde el Congreso para cerrar la brecha de desigualdad además de erradicar la violencia.

Enfatizó que hay incomodidades sociales que muchas veces son necesarias para construir una verdadera patria feminista.

¿Qué pendientes reconocieron en el 8M en el Senado?

“Nuestras voces, rompieron silencios que parecían inquebrantables, los rompen hoy y los seguirán rompiendo mientras exista desigualdad… ha pasado más de un siglo y sin embargo las razones que dieron origen a esta celebración… 8 de marzo, persisten, la violencia contra mujeres y niñas, las brechas salariales, la carga desigual de los cuidados, la exclusión de los espacios de decisión y la discriminación estructural nos recuerdan que la igualdad sustantiva, sigue siendo una tarea pendiente que estamos construyendo… reconocer lo que aún nos falta por transformar”.

La morenista Alejandra Arias aseguró que se ha demostrado que la mujer no es espectadora de la historia y defendió el trabajo que se hace a favor de mujeres y niñas desde el gobierno y el Congreso.

“Aquí no nos vamos a parar con cartelitos a denostar lo que hemos construido durante muchos años de lucha… hoy por primera vez durante 200 años de México independiente tenemos una mujer presidenta que nos llena de orgullo, y ese hecho no es un símbolo, es el resultado de generaciones de mujeres que lucharon para que la política dejara de ser un espacio exclusivo para hombres”.

¿Qué cifras sobre violencia y desapariciones se mencionaron?

Y es que previamente acompañada de otras senadoras con carteles que denunciaron distintas situaciones de mujeres desaparecidas o violentadas incluyendo menores de edad, Laura Esquivel del Partido Acción Nacional, pidió a las y los legisladores dejar de lado los discursos de buenas intenciones.

“Hablar de las más de 90 mil niñas que en México se convierten en madres cuando sus cuerpos no están preparados y sus vidas apenas comienzan, eso no es destino, eso es una falla del Estado, México necesita niñas que sean niñas, no madres, no esposas, yo prefiero hablar de Rosario, la niña de 14 años que en Oaxaca la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días, sí, en México las niñas se venden, porque en muchas regiones de este país, los usos y costumbres siguen estando por encima de la ley y el estado no hace absolutamente nada o llega demasiado tarde”.

Mientras tanto, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, enfatizó que el 8M es un recordatorio incómodo de las luchas pendientes que durante siglos, han sido relegadas al silencio, ante ello pidió seguir trabajando porque haya cuidados a la mujer desde su infancia cumpliendo sus derechos como educación, servicios de salud, entre otros.

La priísta Meli Romero Celis recordó que a la fecha hay más de 133 mil personas desaparecidas y casi 30 mil de ellas son mujeres, aseveró que en el país se marcha porque entre las y los desaparecidos más de la mitad de menores de edad son niñas, mientras 2025, fue el año con más desapariciones con14 mil y el 25% son mujeres, además que dijo, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

