Luz verde a tropas de Estados Unidos: el Senado autoriza ingreso de militares de élite a México / Michael Sugrue

¿Soldados de EE. UU. en México? El Senado dio luz verde al ingreso temporal a territorio nacional de personal militar extranjero para actividades de capacitación militar conjunta. Conoce los detalles del SOF-1, las sedes en el Edomex y Quintana Roo, y por qué personajes decidieron no apoyar la medida.

SOPA Images Ampliar

Te podría interesar: ¿Navy SEALs en México? El Senado aprueba el ingreso de tropas de élite de Estados Unidos

¿Qué autorizó el Senado sobre tropas extranjeras?

Con 91 votos a favor y seis abstenciones de Movimiento Ciudadano y de Gerardo Fernández Noroña, el pleno aprobó el decreto que autoriza a la titular del Poder Ejecutivo Federal permitir el ingreso de 12 elementos del séptimo grupo de operaciones especiales del Comando de Operaciones Norte de los Estados Unidos de América, quienes participarán en el evento SOF-1 Capacitación MEX-SOF.

Al presentar el dictamen, la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, subrayó que la autorización se fundamenta en el artículo 76, fracción tercera, de la Constitución, que confiere al Senado la facultad exclusiva de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

En ese sentido, destacó que el análisis legislativo se centró en verificar la legalidad, pertinencia y alcances de la actividad propuesta.

✅ Con 91 votos a favor y seis abstenciones, se concede autorización para permitir el ingreso al territorio nacional de 12 elementos pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, para que… — Senado de México (@senadomexicano) February 17, 2026

También puedes leer: EE.UU no ha dado respuesta sobre presunto dron en la frontera, aseguró Sheinbaum

¿Cuándo y dónde será la capacitación militar conjunta?

La capacitación se llevará a cabo del 27 de febrero al 15 de julio de 2026, en instalaciones militares ubicadas en el Estado de México y Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad y cooperación entre las Fuerzas Especiales de México y de Estados Unidos.

Entre las actividades de adiestramiento militar contempladas se incluyen combate urbano y rural, medicina táctica, operaciones de francotirador, contramedidas contra artefactos explosivos improvisados y drones, así como infiltración marítima.

Rivera enfatizó que se trata de un contingente reducido y plenamente identificado, con tiempos de ingreso, permanencia y salida claramente delimitados en el decreto.

Síguenos en Google News y encuentra más información