PAN y PRI en el Senado van contra reforma electoral y critican “Plan B”

Reiteraron las bancadas del Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en el Senado, que votarán en contra de la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles a la Cámara de Diputados.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado Ricardo Anaya, afirmó que quedó demostrado en el proyecto presidencial, que Morena no quiere romper vínculos con el crimen organizado.

“Para acabar pronto la iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado, lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando la puerta abierta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos, les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra”. — Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado

¿Qué advierten sobre el “Plan B” de la reforma electoral?

No descartó que el Plan B de reforma electoral, busque violar la constitución sin requerir mayoría legislativa.

“Nada más falta que el plan B implique una reforma ya no constitucional sino legal que sea contraria a la Constitución con la esperanza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la valide. En un país democrático esto sería impensable pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México, todo es posible, ojalá no sea el caso pero me parece que a eso es a lo que se refiere cuando habla de un Plan B, presentar una reforma que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias, que claramente violaron la Constitución”. — Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado

¿Qué opinan del impacto de la reforma electoral?

El priísta Manuel Añorve afirmó que el decálogo es simplemente la Ley Maduro.

“Solo les quiero volver a subrayar que esta ley Maduro es un retroceso democrático, es el apoderamiento de Morena en las elecciones porque ellos quieren decidir quién gana y quién pierde, de veras es algo terrible para la democracia lo que está pasando… les recuerdo que el INE… en la proyección que se quiere dar en los recursos para 2027 es el Tren Maya el que recibe tres veces más de subsidio de lo que le quieren al INE”. — Manuel Añorve, senador

Manifestó el voto de la bancada en contra y señaló a Morena de buscar eliminar sus partidos aliados además de la oposición porque dijo, les estorban en las negociaciones al “medir de más”.

“Y ojo eh porque esa instrucción que se dio desde la mañanera que se revisen los contenidos en una elección, también es un atentado a la libertad de expresión porque quien va a decidir que sea un fakesnew que sea una nota positiva, ¿quien lo va a decidir Jesús Ramírez?, lo va a decidir el INE que lo está estrangulando el gobierno de Morena, la Agencia Digital, por favor eso es un atentado a la democracia, es un atentado a la libertad de expresión… ojalá no llegue a la Cámara de senadores porque quiere desaparecer sus aliados y lo saben”. — Manuel Añorve, senador

Enfatizó que la reforma electoral es una cortina de humo ante otros temas que, aseguró, han involucrado a personajes del actual gobierno.

