Senado emite declaratoria de la Reforma Laboral de 40 horas para su publicación

El proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, cumplió su último requisito para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y es que este martes, el Senado de la República, emitió su declaratoria tras contar con el aval de 23 congresos locales.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva Laura Itzel Castillo al recordar que con ello se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Qué estados aprobaron la reforma laboral 40 horas?

“Y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México; la Cámara de Senadores y Senadoras declara se aprueba el decreto por el que se reforman las fracciones 4 y 11, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

¿Cómo será la reducción escalonada de la jornada?

Con la publicación se reducirá paulatinamente y hasta el 2030 la jornada laboral a sólo 40 horas a la semana; pero que no incluye la obligatoriedad de dos días de descanso semanal para millones de trabajadores.

Es decir que a partir de 2027 iniciará la reducción escalonada: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030.

