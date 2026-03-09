Mujeres Bienestar Edomex 2026: Inician visitas a domicilio para actualizar datos de beneficiarias

A partir de este 9 de marzo, iniciaron en los 125 municipios visitas domiciliarias a beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar en Edomex 2026 para actualizar datos; el trámite es gratuito y busca corregir teléfonos, correos o domicilios para que no pierdas el apoyo.

A partir de este 9 de marzo, personal de la Secretaría del Bienestar recorrerá los 125 municipios del Estado de México para contactar directamente a quienes reciben este apoyo. El objetivo es corregir información desactualizada, como números de teléfono o domicilios que hayan cambiado, para evitar que pierdas el contacto con el programa. Tex explicamos lo que debes de saber sobre el programa Mujeres Bienestar Edomex 2026 ahora que inician visitas a domicilio para actualizar datos de beneficiarias.

¿Cuándo fue el pago de mujeres con Bienestar 2026?

El pago correspondiente al primer bimestre del año ya concluyó. El calendario se ejecutó de forma progresiva según la inicial del apellido paterno de la siguiente manera:

2 de marzo: Letras A, B y C .

Letras . 3 de marzo: Letras D, E, F y G .

Letras . Del 4 al 6 de marzo: Avance del resto del abecedario.

Avance del resto del abecedario. Viernes 6 de marzo: Finalizó la dispersión con el último grupo de las letras S a la Z.

TE PUEDE INTERESAR: Pago de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Quiénes ya recibieron el apoyo de 2 mil 500 pesos en Edomex?

¿Qué documentos necesito para la visita de Mujeres con Bienestar Edomex 2026?

El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, confirmó que las visitas serán escalonadas. Para que no te agarren las carreras, ten lista la siguiente documentación original y copia:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Formato de registro o documento que valide que ya eres beneficiaria del programa.

Datos de contacto actualizados (teléfono y correo electrónico).

Para evitar fraudes, toma en cuenta que el personal debe estar debidamente acreditado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Las fechas exactas por municipio se anunciarán únicamente a través de los canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Alimentación y Mujeres con Bienestar 2026: Arranca inscripción de permanencia en Edomex