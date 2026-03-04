Registro Alimentación y Mujeres con Bienestar 2026: Arranca inscripción de permanencia en Edomex

Las autoridades confirmaron que el Registro de permanencia del programa de Alimentación para el Bienestar y Mujeres con Bienestar 2026 ya inició en Edomex.

Para las beneficiarias que ya forman parte de los programas sociales en el Estado de México, ha llegado el momento de asegurar su continuidad. Las autoridades anunciaron que ya empezó el registro de permanencia para el programa Alimentación para el Bienestar y Mujeres con Bienestar en Edomex. Si ya cuentas con tu tarjeta y quieres conservar los apoyos, aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre la inscripción de permanencia.

¿Cómo me registro en Alimentación para el Bienestar?

Para realizar tu Registro para Alimentación para el Bienestar 2026 y garantizar tu permanencia, sigue estas instrucciones:

Entra a sistemasbienestar.edomex.gob.mx. Haz clic en el botón que dice “Permanencia”. Ingresa tu CURP y dale clic en verificar. El sistema está abierto para todas las iniciales de apellido, así que no tienes que esperar un día específico. Acepta el aviso de privacidad y llena la solicitud con tu información actualizada. Al finalizar, dale en “Guardar y Continuar”. El sistema te generará dos archivos PDF: el Manifiesto de Permanencia y el Formato de Compromiso. Descárgalos, imprímelos y fírmalos; deberás presentarlos físicamente en los módulos de atención.

TE PUEDE INTERESAR: Pago de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Quiénes ya recibieron el apoyo de 2 mil 500 pesos en Edomex?

¿Cuáles son los documentos para el registro de permanencia?

No se te vaya a olvidar ninguno, porque sin el expediente completo no hay registro de permanencia:

Acta de Nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE).

CURP (puede ser la tradicional o la nueva biométrica).

Comprobante de domicilio reciente.

Manifiesto de Permanencia (el que bajaste de la página).

Formato de Compromiso (el que bajaste de la página).

¿Cuándo hay registro para Mujeres con Bienestar en 2026?

Del 3 de marzo al 18 de marzo de 2026. Si te registraste en 2024 o 2025, te toca renovar tu estatus para seguir recibiendo el apoyo de Mujeres con Bienestar.

Para actualizarte, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial y selecciona “Consultar saldo y movimientos”. Inicia sesión con tu correo y contraseña. Verifica que tu correo electrónico y número de teléfono sigan siendo los mismos o actualízalos si cambiaste de chip. Marca el recuadro de verificación y presiona “Validar y continuar”. Recibirás un mensaje de confirmación. Toma en cuenta que, al igual que en el programa alimentario, también deberás entregar tu Manifiesto de Permanencia impreso para completar el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con Bienestar en Edomex 2026: ¿Quiénes deben de presentar el manifiesto de permanencia en marzo?