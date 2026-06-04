Tlaxcala se adelanta a Olinia: lanzan auto eléctrico solar con precio desde 90 mil pesos

México suma un nuevo proyecto de movilidad eléctrica. Durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026, la empresa TT Automotriz presentó oficialmente el TT1, un vehículo eléctrico desarrollado en territorio mexicano que promete convertirse en una de las opciones más accesibles del mercado.

El anuncio ha generado interés porque el automóvil no solo funciona con energía eléctrica convencional, sino que también incorpora paneles solares en el techo para complementar su recarga. Además, la empresa informó que el precio inicial será inferior a los 100 mil pesos, una cifra que lo coloca entre los vehículos eléctricos más económicos del país.

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¿Cómo es el nuevo auto eléctrico desarrollado en Tlaxcala?

El TT1 fue diseñado para recorridos urbanos y movilidad de corta distancia. De acuerdo con la información presentada por TT Automotriz, cuenta con una estructura de acero de alta resistencia y capacidad para transportar hasta cinco pasajeros.

La empresa asegura que alrededor del 80% de sus componentes son de origen mexicano, lo que convierte al proyecto en uno de los esfuerzos más importantes de integración nacional dentro de la industria automotriz emergente.

Entre sus especificaciones destacan una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una autonomía cercana a los 250 kilómetros por carga. El sistema permite recargarse mediante una conexión doméstica tradicional o a través de paneles solares instalados en el techo del vehículo.

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Precio del TT1 de Tlaxcala y cuándo podrá comprarse

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su precio. TT Automotriz informó que el modelo base tendrá un costo aproximado de 90 mil pesos, mientras que futuras versiones podrían alcanzar precios de hasta 160 mil pesos dependiendo de sus características y capacidades.

La compañía también adelantó que en los próximos seis meses lanzará una plataforma digital que funcionará como canal oficial de ventas para los interesados en adquirir alguna de las unidades.

¿Puede competir con Olinia y otros proyectos eléctricos?

La presentación del TT1 ocurre en un momento clave para la industria automotriz mexicana, donde diversos proyectos buscan impulsar vehículos eléctricos de bajo costo. Especialistas consideran que el principal atractivo del modelo tlaxcalteca es su combinación de precio accesible, producción nacional y tecnología solar.

Aunque todavía se encuentra en etapa de consolidación comercial, el proyecto busca posicionarse como una alternativa para quienes necesitan movilidad urbana económica y sustentable. Con esta apuesta, Tlaxcala intenta colocarse en el mapa de la innovación automotriz mexicana y demostrar que el desarrollo tecnológico también puede surgir desde las regiones del país.

Fuentes consultadas: información difundida por TT Automotriz durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026 y reportes especializados sobre la presentación del TT1.