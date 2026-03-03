Pago de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Quiénes ya recibieron el apoyo de 2 mil 500 pesos en Edomex?

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar que ya recibieron el apoyo de 2 mil 500 pesos en Edomex son las mujeres cuyo primer apellido comienza con las letras A, B y C.

Aunque la expectativa es alta y miles de beneficiarias están pendientes de sus cuentas, la Secretaría de Bienestar anunció que ya liberó el primer pago de 2026 para algunas mujeres que forman parte del programa Mujeres con Bienestar y aquí te revelamos quiénes ya recibieron el apoyo de 2 mil 500 pesos en Edomex.

¿Quiénes ya recibieron el pago de Mujeres con Bienestar en Edomex?

De acuerdo con el anuncio oficial del Secretario de Bienestar del Estado de México, el calendario de pagos ha iniciado para las mujeres cuyo primer apellido comienza con las letras A, B y C.

Las siguientes letras serán confirmadas a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar en el Estado de México.

¿Cuáles son los requisitos de Mujeres con Bienestar en Edomex 2026?

Para formar parte de este programa y recibir el apoyo económico, las interesadas deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad establecidos por el Gobierno del Estado de México:

Ser mujer y vivir con domicilio oficial en el Estado de México .

. Tener entre 18 y 64 años cumplidos al momento de realizar la solicitud.

cumplidos al momento de realizar la solicitud. Encontrarse en condición de pobreza o presentar carencia por acceso a la seguridad social.

No ser beneficiaria de ningún otro programa de apoyo monetario (federal, estatal o municipal).

¿Cómo registrarse a Mujeres con Bienestar en Edomex 2026?

Aunque, hasta ahora, las autoridades no han revelado una fecha de registro para nuevas beneficiarias, es muy importante que tengas listos tus documentos para cuando se abra la convocatoria:

Entra a mujeresconbienestar.gob.mx, elige la “Opción A” y selecciona “Iniciar nueva solicitud”. Crea un usuario vinculando tu CURP, un correo electrónico y un número de celular vigente. Tip de experto: Asegúrate de tener acceso total a ese correo, pues ahí te llegará el código de validación. Captura la información solicitada con honestidad. Al finalizar, el sistema te indicará si tu solicitud fue aprobada o rechazada. Guarda tu número de folio: Si eres aceptada, este número es tu “llave” para dar seguimiento a la entrega de tu tarjeta y futuros pagos.

