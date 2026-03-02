Mujeres con Bienestar en Edomex 2026: ¿Quiénes deben de presentar el manifiesto de permanencia en marzo?

Si te registraste en 2024 o 2025, es tu turno en Mujeres con Bienestar en Edomex 2026; consulta quiénes deben de presentar el manifiesto de permanencia en marzo, incluyendo a quienes aún no cumplen su tiempo límite de 2 años en zonas rurales o 1 año en zonas urbanas.

Si ya formas parte del padrón de beneficiarias que reciben el apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, es muy importante que prestes atención a las nuevas reglas de operación del programa. Para asegurar que el dinero te llegue, las autoridades han implementado un trámite obligatorio de actualización. A continuación, te explicamos todo sobre el programa de Mujeres con Bienestar en Edomex para 2026 y quiénes deben de presentar el manifiesto de permanencia en marzo.

¿Para qué sirve el manifiesto de permanencia?

Es el mecanismo oficial para que la Secretaría del Bienestar verifique que tus condiciones de vida no han cambiado y que sigues siendo elegible para el programa. Sin este manifiesto de permanencia, el sistema podría eliminarte del programa de forma automática.

¿Quiénes deben de presentar el manifiesto de permanencia?

Las beneficiarias que deben de presentar el manifiesto de permanencia para el programa Mujeres con Bienestar 2026 en el Estado de México son:

Beneficiarias registradas en 2024 y 2025: Si ya recibes el apoyo desde años anteriores, te toca renovar tu estatus para continuar en el padrón de 2026 .

Si ya recibes el apoyo desde años anteriores, te toca renovar tu estatus para continuar en el padrón de . Mujeres que aún no cumplen su tiempo límite: Es decir, aquellas que llevan menos de 2 años en zonas rurales o menos de 1 año viviendo en zonas urbanas del Estado de México.

¿Qué requisitos piden para el apoyo de Mujeres con Bienestar?

Para que no te agarren las prisas, revisa que sigues cumpliendo con la base del programa Mujeres con Bienestar Edomex:

Ser mujer y tener entre 18 y 64 años cumplidos.

cumplidos. Vivir y contar con domicilio oficial en el Estado de México .

. Presentar condición de pobreza o carencia de acceso a la seguridad social.

No ser beneficiaria de ningún otro programa de apoyo económico federal, estatal o municipal.

El pago de los $2,500 pesos está sujeto a esta actualización de padrón.

