Protestas en la UAEM: estudiantes denuncian intimidaciones por exigir justicia para Kimberly y Karol

La indignación crece entre la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En medio de los recientes feminicidios y desapariciones de alumnas, estudiantes que han salido a protestar aseguran haber recibido amenazas en redes sociales, llamadas y mensajes para que detengan las movilizaciones.

Durante las manifestaciones realizadas en Cuernavaca, alumnas y alumnos (principalmente de la Facultad de Nutrición) denunciaron públicamente que varias mujeres que participan en marchas o pronunciamientos por los feminicidios han sido intimidadas a través de internet.

En redes sociales, estudiantes alertaron sobre mensajes dirigidos a mujeres que han alzado la voz en las protestas. A pesar de ello, aseguraron que seguirán manifestándose para exigir justicia y seguridad dentro y fuera de la universidad.

¿Qué pasó en la UAEM con casos de feminicidio?

Las protestas estallaron tras el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos, estudiante de 18 años de la UAEM, quien fue reportada como desaparecida el 20 de febrero y posteriormente localizada sin vida cerca del campus universitario.

Días después, la violencia volvió a sacudir a la comunidad universitaria con el caso de Karol Toledo, otra estudiante de 18 años que también fue reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el estado de Morelos.

Los hechos provocaron una ola de movilizaciones estudiantiles que se han extendido por varios días en la capital morelense, con marchas, bloqueos y la toma de algunas instalaciones universitarias.

“Nos quieren callar”: denuncian amenazas por protestar

En medio de estas protestas, estudiantes señalaron que han recibido mensajes de WhatsApp, llamadas y advertencias para que detengan las movilizaciones que exigen justicia por sus compañeras.

Pese a las intimidaciones, quienes participan en el movimiento aseguran que no dejarán de exigir respuestas de las autoridades universitarias y del gobierno estatal.

“Nos quieren callar, pero lo único que estamos pidiendo es justicia y seguridad para todas”, expresaron algunas estudiantes durante las movilizaciones.