Karol Toledo: Fiscalía confirma que cuerpo hallado en Coatetelco es de la estudiante

Fiscalía confirma que cuerpo localizado en Coatetelco es de Kalor Toledo

La Fiscalía General de Morelos confirmó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez, desaparecida el 2 de marzo.

¿Qué informó la Fiscalía sobre la identificación del cuerpo?

La dependencia se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer la desaparición y feminicidio de la víctima de 18 años, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores con sede en el municipio de Mazatepec.

“Tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez. Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”. — Fiscalía General de Morelos

¿Qué postura expresó la universidad tras el caso?

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos lamentó el fallecimiento de Karol Toledo Gómez y expresó sus condolencias a familiares y amigos; además exigió a las autoridades una investigación pronta con perspectiva e género para el esclarecimiento de los hechos y el caso no quede impune.

