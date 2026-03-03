Confirma Fiscalía de Morelos que cuerpo hallado es de Kimberly Joselín Ramos

El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que el cuerpo sin vida localizado ayer en una zona boscosa de Cuernavaca corresponde a la joven Kimberly joselín Ramos Beltrán, de acuerdo con los estudios realizados por Servicios Periciales.

A través de un video, señaló que dicha información fue comunicada previamente a su familia, privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público.

¿Qué dijo el Fiscal sobre el caso de Kimberly Joselín?

“Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselín nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó.

Mencionó que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización.

Blumenkron Escobar indicó que se instruyó a la Fiscalía Especializada a investigar con perspectiva de género y con el compromiso pleno de llegar hasta las últimas consecuencias.

¿Hay personas detenidas por este hallazgo en Morelos?

“Desde el inicio de la investigación se ha mantenido comunicación constante con la familia, a quienes se les ha informado oportunamente cada actuación relevante dentro de los márgenes que permite la ley, brindando acompañamiento institucional permanente”, afirmó el Fiscal.

Precisó que actualmente hay una persona detenida como probable responsable y se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó.

“Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional” — , agregó.

