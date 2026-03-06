Alondra María Stephanye Contreras Galarza estudiante desaparecida en Morelos fue localizada con vida

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó este 6 de marzo de 2026 que Alondra María Stephanye Contreras Galarza fue localizada con vida, luego de que se activaran protocolos de búsqueda tras su reporte de desaparición.

De acuerdo con información oficial difundida por la fiscalía estatal, la joven fue encontrada durante un operativo de localización realizado por autoridades en coordinación con distintas áreas de investigación. Tras su hallazgo, fue puesta bajo resguardo para garantizar su seguridad y recibir atención correspondiente.

🔴Actualización: La @Fiscalia_Mor informó que Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la @uaemorelos reportada como desaparecida, ya fue localizada con vida. https://t.co/TwO94vFjP1 pic.twitter.com/lW0Wj38Cz8 — W Radio México (@WRADIOMexico) March 6, 2026

El caso generó atención en redes sociales y entre colectivos de búsqueda, ya que familiares y ciudadanos difundieron su ficha de desaparición para ayudar a localizarla.

Fiscalía de Morelos confirma localización de Alondra Contreras

En un comunicado difundido este jueves, la Fiscalía de Morelos informó que Alondra María Stephanye Contreras Galarza ya fue localizada con vida, por lo que los protocolos de búsqueda fueron desactivados.

Las autoridades indicaron que la joven fue ubicada tras diversas diligencias de investigación realizadas por personal ministerial y de seguridad. Luego de su localización, se iniciaron los procedimientos correspondientes para verificar su estado de salud y brindarle acompañamiento institucional.

Además, la fiscalía explicó que en estos casos es fundamental mantener la coordinación entre autoridades y ciudadanía, ya que la difusión de fichas de búsqueda suele ayudar a acelerar la localización de personas reportadas como desaparecidas.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

Autoridades continúan investigaciones del caso

Aunque la joven fue localizada con vida, la Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Las autoridades recordaron que, cuando una persona es reportada como desaparecida, se activan de inmediato mecanismos de búsqueda y protocolos de atención que incluyen trabajo de campo, análisis de información y coordinación con otras dependencias.

El caso de Alondra María Stephanye Contreras Galarza concluye con una noticia positiva tras su localización, mientras la fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier desaparición y compartir información verificada que pueda ayudar en la localización de personas.