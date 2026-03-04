Hallan sin vida a Ana Karen, joven desaparecida tras abordar mototaxi de app en Edomex; detienen a conductor

Este martes fue localizada sin vida Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, quien desapareció el pasado 28 de febrero, tras salir de una fiesta y abordar un servicio de mototaxi, a través de una plataforma digital, en el municipio de San Antonio la Isla, Estado de México.

¿Dónde fue localizado el cuerpo de Ana Karen Nute?

El hallazgo ocurrió en un paraje de San Miguel Totocuitlapilco, a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en Metepec, a tan solo 10 minutos de donde la joven abordó la moto.

¿Qué informaron las autoridades sobre el caso?

Al perder contacto con ella, sus familiares reportaron a Ana Karen como desaparecida el pasado 1 de marzo, por lo que autoridades emitieron una Alerta Amber para su localización.

En la denuncia que interpusieron los familiares de la joven, declararon que Ana Karen salió de una fiesta alrededor de las 11 de la noche, se comunicó con ellos para informarles que ya iba rumbo a su casa y que había tomado una moto de aplicación.

Tras las diligencias, autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, y los rasgos coincidían con los de la joven desaparecida.

Autoridades detienen a conductor de mototaxi de app

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Daniel “N”, conductor de la motocicleta de transporte de plataforma digital, que abordó Ana Karen, por su probable participación en la desaparición y muerte de la joven.

La Fiscalía ya investiga el caso como un posible feminicidio.

