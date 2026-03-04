Credencial Universal de la Salud: ¿Qué es y quiénes deben tramitar este nuevo requisito?

El Gobierno de México ha confirmado el trámite de la Credencial Universal de la Salud, el cual iniciará registros muy pronto para que todos los derechohabientes puedan obtenerla. Este documento busca garantizar el derecho a la atención médica pública sin importar la institución a la que esté afiliada una persona.

Así que te dejamos todos los detalles sobre qué es y quiénes deben tramitarla para que no te agarren en curva.

¿Cómo será el registro y quiénes pueden obtener la Credencial Universal de la Salud?

El registro a la Credencial Universal de la Salud será presencial, organizado por inicial del apellido y grupo de edad, con módulos distribuidos a nivel nacional, al menos uno en cada municipio. En total, se instalarán 2 898 módulos con más de 17 000 servidores, supervisores y personal de apoyo para atender a la población.

La credencial estará disponible para toda la población mexicana (mayores y menores de edad) y se entregará aproximadamente seis semanas después de registrado el trámite.

¿Qué información contendrá este documento?

La Credencial Universal de Salud tendrá versión física y digital con validez oficial e incluirá datos como:

Nombre completo y CURP

Sexo, fecha y lugar de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre (si se conoce)

Clínica de atención asignada

Historial clínico, citas, estudios y recetas en la versión digital

Requisitos básicos para tramitarla

Para personas adultas, se requerirá:

Identificación oficial con fotografía

Acta de nacimiento u otro documento de identidad

CURP certificada

Comprobante de domicilio vigente

Teléfono de contacto

Para menores de edad, además del acta y CURP del menor, será necesaria la identificación oficial del padre, madre o tutor.

¿Cómo puede cambiar la experiencia de atención médica con la Credencial Universal de la Salud?

Más allá de un simple documento, esta credencial representa una apuesta por consolidar un historial médico digital unificado para más de 134 millones de personas. Esto significa que, al presentarla, las unidades de salud públicas podrán acceder al expediente clínico de cada paciente, evitando duplicar estudios y agilizando el proceso de atención.

Este sistema, además, busca promover un acceso más eficiente y equitativo al sistema de salud público en México, al integrar información que actualmente está fragmentada entre distintas instituciones.