Mundial 2026 en Guadalajara: ¿Cuáles son los partidos que se juegan en el Estadio Guadalajara? Fechas del calendario

El Mundial 2026 en Guadalajara es una sensación pues, los aficionados de las Chivas son los más emocionados por la fiesta de la Copa del Mundo. Así que te contamos qué partidos con horarios y fechas oficiales se jugarán en el Estadio Guadalajara (antes Estadio Akron).

¿Qué juegos se disputarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026?

El esperado torneo de futbol contará con varios partidos en Guadalajara, y no es sorpresa para nadie. Así que toma precauciones para que sepas cuándo es que habrá una afluencia de gente debido al Mundial 2026 en zonas cercanas al Estadio Guadalajara.

Corea del Sur vs. República Checa: 11 de junio en punto de las 20:00 hrs

México vs. Corea del Sur: 18 de junio a las 19:00 hrs

Colombia vs. República Democráticá del Congo: 23 de junio a las 20:00 hrs

Uruguay vs. España: 26 de junio a las 18:00 hrs

Así que toma en cuenta las fechas que tanto personas nacionales como extranjeras, seguramente van a abarrotar las calles con la pasión por el futbol.

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¿Dónde se encuentra el Estadio Guadalajara?

El Estadio Guadalajara se encuentra en el municipio de Zapopan, al poniente de la zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Su ubicación exacta es el Cto. J.V.C. 2800, fraccionamiento El Bajío, C.P 45014.

Se encuentra muy cerca de vialidades principales como el Anillo Periférico y la Avenida del Bosque o Avenida Aviación.

Sin embargo, puedes utilizar su página oficial para que con tiempo, revises las rutas cercanas a la zona y todos los detalles de este estadio mundialista.

¿Por qué el Estadio Guadalajara es tan importante para el Mundial 2026?

El Estadio Guadalajara es una de las sedes para el Mundial 2026 al ser una de las sedes en las tres ciudades más importantes en México. Éste representa uno de los recintos futbolísticos más modernos y emblemáticos de México.

Aunado a ello, su tecnología y capacidad lo hacen muy apto para vivir un Mundial como este, por lo que será una joyita en el momento en que llegue este gran evento deportivo a sus instalaciones.