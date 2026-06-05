Así puedes activar la alerta sísmica en tu celular: guía paso a paso para Android y iPhone

La alerta sísmica puede activarse directamente desde la configuración del celular en Android y iPhone para recibir avisos oficiales en caso de sismo.

La alerta sísmica no siempre brinca con todos los temblores, aunque se lleguen a sentir en varias zonas del país. Eso fue justo lo que pasó este viernes tras un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, cuando muchas personas reportaron que no sonó ningún altavoz ni les llegó la alerta al celular.

De una vez, aquí te contamos cuándo sí se activa la alerta sísmica y cómo checar que esté bien configurada en tu celular.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica durante el sismo en Guerrero?

La alerta sísmica no se activa con todos los temblores, ya que depende de varios factores técnicos, entre ellos:

La magnitud del sismo y el potencial que tenga para causar daños.

La distancia entre el epicentro y las zonas protegidas por el sistema de alerta.

El tipo de sismo y la energía que libera durante los primeros segundos.

Por lo regular, cuando la magnitud es menor o anda cerca de 6, los sensores pueden no emitir la alerta, porque el tiempo de anticipación sería muy corto o porque el riesgo se considera bajo.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en celulares Android?

Si tienes un teléfono Android, checa que la alerta esté activada siguiendo estos pasos:

Entra a Ajustes.

Selecciona Notificaciones.

Entra a Ajustes avanzados.

Toca Alertas de emergencia inalámbricas.

Activa las alertas severas y extremas o las alertas en vivo, dependiendo del modelo.

También es importante verificar que el sistema operativo esté actualizado y que no tengas bloqueadas las notificaciones del sistema.

¿Cómo activar la alerta sísmica en iPhone?

Si usas iPhone, la configuración se hace así:

Entra a Configuración.

Ve a Notificaciones.

Desliza hasta abajo.

En el apartado de Alertas gubernamentales, activa todas las opciones disponibles.

La Alerta AMBER es opcional y queda a tu consideración, pero no afecta la recepción de alertas sísmicas.

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