¿Vas a comprar una lavadora? Este es el truco que recomienda Profeco

Una compra que parece sencilla, pero no lo es

Comprar una lavadora suele parecer una decisión simple. Muchas personas se dejan llevar por el precio, las promociones o incluso por la reputación de una marca. Sin embargo, especialistas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierten que elegir el modelo incorrecto puede traducirse en gastos innecesarios durante años.

Ante la gran variedad de opciones disponibles en el mercado, el organismo ha insistido en que los consumidores deben analizar ciertos aspectos técnicos antes de tomar una decisión. De acuerdo con sus recomendaciones, el primer elemento que debe revisarse no es el color, la cantidad de programas de lavado, ni las funciones inteligentes, sino la etiqueta de eficiencia energética.

Lavadora / Viktoriya Skorikova Ampliar

La importancia de la etiqueta amarilla

La llamada etiqueta amarilla de eficiencia energética se ha convertido en una de las principales herramientas para comparar electrodomésticos. En ella se puede conocer cuánta electricidad consume un aparato y cuál será su impacto en el recibo de luz a lo largo de su vida útil.

Según Profeco revisar esta información permite identificar qué modelos aprovechan mejor la energía y cuáles podrían representar un gasto elevado con el paso del tiempo. Aunque una lavadora eficiente puede tener un precio inicial más alto, el ahorro en servicios suele compensar la inversión.

Por ello, la recomendación es comparar varias opciones antes de comprar y no quedarse únicamente con la más barata.

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Elegir la capacidad correcta

Otro aspecto fundamental es la capacidad de carga. Muchas personas adquieren lavadoras demasiado grandes o demasiado pequeñas para las necesidades reales de su hogar.

Profeco señala que antes de comprar es necesario calcular cuánta ropa se lava regularmente y cuántas personas integran la familia. Una capacidad mayor implica también un mayor consumo de agua y energía, por lo que elegir un equipo sobredimensionado puede resultar poco eficiente.

Los expertos recomiendan pensar en el uso cotidiano y no únicamente en situaciones excepcionales, como el lavado ocasional de cobijas o edredones.

Capacidad de lavadora / Ana Rocio Garcia Franco Ampliar

Más funciones no siempre significan una mejor compra

En los últimos años han aparecido lavadoras con conexión a internet, aplicaciones móviles y múltiples ciclos automáticos. Aunque estas características pueden resultar atractivas, diversos consumidores coinciden en que la simplicidad suele ser una ventaja cuando se busca durabilidad y facilidad de uso.

Lo importante, señalan especialistas, es que el equipo cumpla eficientemente con las tareas básicas de lavado y centrifugado sin generar costos adicionales innecesarios.

Ajuste de lavadora / Emilija Manevska Ampliar

Una decisión que impacta por años

La compra de una lavadora no debe realizarse de manera impulsiva. Al tratarse de un electrodoméstico que puede acompañar a una familia durante muchos años, resulta indispensable comparar precios, revisar la garantía, verificar que los instructivos estén en español y analizar el consumo de recursos antes de pagar.

La recomendación de Profeco es clara: antes de enamorarse del diseño o de las funciones más modernas, conviene observar la etiqueta de eficiencia energética. Ese pequeño detalle puede convertirse en la diferencia entre una compra inteligente y un gasto que afecte el bolsillo durante mucho tiempo.

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