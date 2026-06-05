Mundial 2026 en CDMX: ¿Cuáles son los partidos que se juegan en el Estadio Ciudad de México? Fechas y calendario oficial

El Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), es el único estadio en el mundo que ha tenido la inauguración de un Mundial tres veces. Así que para que no te agarre desprevenido o desprevenida la realización de los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México en la capital, te dejamos a continuación el calendario oficial para que tomes precauciones por caos vial y zonas cerradas.

¿Cuándo son todos los partidos en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026?

La CDMX es la sede por excelencia del futbol, por lo que para sorpresa de nadie, el Estado Ciudad de México es el recinto que no puede faltar en la agenda del Mundial 2026. Así que si no sabes qué partidos se van a jugar en el mítico estadio, te dejamos a continuación la agenda planeada:

11 de junio: Partido inaugural entre México vs. Sudáfrica (a partir de las 9AM)

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (a partir de las 5PM)

24 de junio: México vs. Chequia (a partir de las 4PM)

30 de junio: Dieciseisavos de final (dependerá quién pase a esta fase)

5 de julio: Octavos de final (dependerá qué selección se encuentre en esta fase)

Por lo que en todos los eventos deportivos, las puertas abrirán 3 horas antes para que lo tomes en cuenta por si andas por la zona.

Mx - Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México Ampliar

¿Por qué el Estadio Ciudad de México es tan legendario?

El Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) es considerado uno de los recintos más legendarios del futbol porque ha sido escenario de momentos históricos que marcaron a generaciones enteras. Es el único estadio en el mundo que ha albergado dos finales de Copa del Mundo, en 1970 y 1986.

Ahí, figuras como Pelé o Maradona fueron campeones del mundo, siendo en el recinto donde ocurrieron los emblemáticos “Gol del Siglo” y “Mano de Dios”, dos de las jugadas más recordadas en la historia del futbol. Y ahora, se suma que el Mundial 2026 le ha regalado al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) ser tres veces sede de un Mundial.