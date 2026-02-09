;

  • 10 FEB 2026, Actualizado 03:44

Alerta ONU: mujeres viven 25% más tiempo con problemas de salud que los hombres

El informe de la ONU destaca que la brecha se relaciona con factores estructurales y sociales

Francisco Miranda

Un reciente informe de ONU Mujeres y organismos internacionales advierte que, aunque las mujeres suelen vivir más años que los hombres, pasan aproximadamente 25% más de tiempo con mala salud o padecimientos crónicos a lo largo de su vida. Esto significa que ellas enfrentan dolores persistentes, enfermedades y condiciones que afectan su bienestar por más años que los hombres.

Cómo afecta la mala salud a las mujeres más que a los hombres

Según el reporte, las mujeres pueden vivir cerca de 11 años con mala salud, mientras que los hombres enfrentan alrededor de 8 años en condiciones similares. Entre los problemas más reportados están dolores de espalda, migrañas, complicaciones ginecológicas, trastornos depresivos y efectos de enfermedades relacionadas con embarazo y menopausia.

Esto no solo es una cuestión de longevidad, sino de calidad de vida: aunque la expectativa de vida de las mujeres suele ser mayor, esos años extra suelen estar marcados por limitaciones físicas y un impacto continuo en su día a día.

¿Por qué ocurre esta brecha de salud?

El informe de la ONU destaca que la brecha se relaciona con factores estructurales y sociales que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Entre ellos se encuentran la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la inseguridad alimentaria, la violencia de género y la falta de atención médica adecuada para condiciones específicas de la salud femenina.

Además, las mujeres enfrentan mayores riesgos de padecer anemia, enfermedades crónicas y complicaciones de salud reproductiva, lo que contribuye a que lleven más tiempo con mala salud en comparación con los hombres.

El reporte alerta que reducir la brecha de salud entre mujeres y hombres no solo mejoraría la calidad de vida de millones de mujeres, sino que podría tener efectos positivos en la economía global y el bienestar social.

