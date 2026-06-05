Mundial 2026 en Monterrey: ¿Cuáles son los partidos que se juegan en el Estadio Monterrey? Fechas oficiales confirmadas

La fiebre mundialista ya comenzó en Monterrey. Y es que la FIFA junto con las autoridades correspondientes han confirmado las fechas y horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Monterrey. Así que sigue leyendo para tener toda la información completa sobre el evento.

¿Cuáles son los partidos que se juegan en el Estadio Monterrey para el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el Estadio Monterrey albergará cuatro partidos oficiales del Mundial 2026, los cuales son:

14 de junio: Suecia vs. Túnez

20 de junio: Túnez vs. Japón

24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea

29 de junio: Dieciseisavos de final (dependerá qué selección entre en esa categoría)

Esta sede regiomontana será una de las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos de la Copa del Mundo junto a CDMX y Guadalajara.

¿Qué significa para Monterrey recibir un Mundial?

La ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una de las tres principales en México y una de las más caras actualmente. Por lo que el regreso del Mundial 2026 en este estado, marca un nuevo comienzo para que el mundo se entere de qué tan importante es esta sede.

Autoridades locales esperan la llegada de miles de turistas nacionales e internacionales durante el mes de junio 2026, por lo que los trabajos de remodelación también han sido notables.

¿Por qué el Estadio Monterrey es tan importante para recibir un evento deportivo como este?

El Estadio Monterrey es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina. Aunado a ello, cuenta con una de las mejores infraestructuras del continente.

Fue inaugurado en 2015 y cuenta con la capacidad para más de 53 mil personas. Por lo que inmediatamente llamó la atención por su diseño sustentable, su vista al Cerro de la Silla, tecnología moderna y la infraestructura perfecta para recibir al Mundial 2026.