Tarjetón IMSS Digital: ¿Quiénes necesitan esta modalidad y para qué sirve?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha impulsado la digitalización de trámites para facilitar el acceso de trabajadores y pensionados a servicios clave. Entre estas herramientas figura el Tarjetón IMSS Digital, un documento electrónico que permite a las y los derechohabientes consultar de forma segura sus recibos de pago, historial salarial y otros datos directamente desde su teléfono o computadora, reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia del IMSS y del gobierno federal para modernizar la atención a los usuarios, agilizar procesos administrativos y ofrecer mayor transparencia en los pagos, deducciones y prestaciones sin depender de documentos físicos.

¿Quiénes deben sacar el Tarjetón IMSS Digital y a qué edades aplica?

El Tarjetón IMSS Digital está dirigido principalmente a dos grupos de derechohabientes:

Tarjetón IMSS: Trabajadores activos

Este incluye a quienes están cotizando actualmente en el IMSS como empleados formales. No hay edad máxima ni mínima específica, siempre que se esté dado de alta ante el instituto y se tenga número de seguridad social (NSS), CURP y RFC para el registro.

Tarjetón IMSS: Jubilados y pensionados

Personas que han pasado a la etapa de retiro laboral y reciben pensión del IMSS también pueden solicitar este documento digital para consultar sus pagos periódicos y deducciones de pensión sin necesidad de acudir a una oficina física.

La digitalización permite que tanto jóvenes trabajadores como adultos mayores pensionados accedan fácilmente a su Tarjetón Digital, siempre que estén registrados correctamente en el IMSS y cuenten con sus datos actualizados para el acceso en línea.

¿Qué puedes ver en el Tarjetón IMSS Digital?

El tarjetón digital despliega información detallada como:

Salario recibido en cada periodo

Deducciones y pagos extras

Detalles de pensión para quienes corresponda

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP y RFC vinculados al registro laboral

Esto ayuda a las personas a verificar que sus pagos se hayan realizado correctamente y a mantener un historial actualizado de sus ingresos y deducciones directamente desde la plataforma digital del IMSS.

¿Por qué se implementó esta medida?

La decisión de crear el Tarjetón Digital responde a varios objetivos administrativos y de servicio. Lo que sería beneficioso para reducir papeleo físico, ahorro de tiempo a usuarios que pueden revisar sus documentos desde casa o desde su dispositivo móvil en segundos, evitando filas y desplazamientos a oficinas del IMSS.

Mejorará la transparencia, es decir, las personas pueden verificar con precisión sus ingresos, deducciones y pagos de pensión, lo que ayuda también para trámites como créditos, solicitudes de servicios o verificación de prestaciones.

La implementación digital forma parte de una política más amplia de modernización dentro del sector público, alineada con estrategias de digitalización de servicios que buscan acercar trámites gubernamentales a la ciudadanía de forma eficiente y segura.