Testimonios del terror en Jalisco: el impacto de la detención de “El Mencho” en la vida cotidiana

México ha aprendido a vivir en alerta… pero eso no quiere decir que no duela.

La reciente detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, sumió a diversas regiones de Jalisco en un estado de parálisis y terror que transformó la rutina de sus habitantes en una jornada de supervivencia.

En el municipio de El Grullo, históricamente considerado un refugio de ‘El Mencho’ bajo una calma aparente, los habitantes reportaron un colapso total de la tranquilidad.

¿Cómo comenzaron los narcobloqueos en Jalisco?

Un testimonio anónimo relata que el operativo incluyó enfrentamientos aéreos donde helicópteros atacaron un convoy del lugarteniente conocido como “El Tuli”, lo que desató quemas de vehículos y detonaciones en calles del pueblo.

“La idea, supongo, era pasar desapercibidos. Desde aquí se operaba y siempre bien resguardado el municipio, desmanes en todos lados, municipios vecinos, pero aquí todo tranqui. Nadie teníamos miedo, malamente lo naturalizamos. Daba más miedo ver al Ejército, a la Marina o a la Guardia (Nacional)”. —

Esta comunidad, al igual que muchas otras donde reina el crimen organizado, estaba acostumbrada a vivir bajo el ala de protección del CJNG, y ahora viven bajo la incertidumbre y el miedo a que se vuelva un territorio de guerra.

“Si presentí que El Mencho había caído, porque por primera vez El Grullo había colapsado. No te miento, sabía que llegaría el día, pero no quería que llegara, aquí El Mencho no nos hacía nada, más bien nos protegía, perderle significa que la paz termina”. —

¿Qué impacto tuvieron los bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La estrategia de los grupos criminales incluyó el uso de camiones cañeros para bloquear accesos y la apertura de zanjas con retroexcavadoras en las carreteras, acciones que el gobierno intentó revertir, sin éxito inmediato, mientras las comunicaciones por internet permanecieron cortadas por más de 30 horas.

La crisis se extendió rápidamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde residentes como Miriam Alcántara describen un escenario de “código rojo” que ha superado el impacto emocional de la pandemia.

“Pues imagínate, te da un pavor ir a comprar tu canasta básica, o sea… ¿Te digo algo? Ni en el COVID, a mi me tocó el COVID, no me había tocado ver esto, muy feo”. —

Desde las primeras horas de la jornada, el transporte público, incluyendo la Línea 3 del Tren Ligero, fue suspendido totalmente, dejando a miles de ciudadanos varados y obligando al cierre masivo de negocios y comercios en zonas como Belisario Domínguez.

¿Cómo afectó la desinformación a los ciudadanos?

Otro punto que incrementó el miedo entre los ciudadanos fue la falta de información oficial clara sobre la situación, y el vacío absoluto que imperaba en las calles de varios municipios de Jalisco.

Un claro ejemplo de ello es el testimonio de Fernando Bonilla, quien se encontraba en El Salto. Ahí la desinformación se convirtió en el principal enemigo de la población.

Fernando nos narra que estaba listo para partir a Guadalajara, pero por azares del destino retrasó su viaje y cuando llegó por fin a la central de autobuses presenció cómo los pasajeros fueron obligados a descender de las unidades debido al cierre total de todas las rutas hacia la capital de Jalisco.

La región se encontraba prácticamente incomunicada tras la pérdida de señales de cable, internet y telefonía fija, dejando a las familias en una incertidumbre absoluta sobre la seguridad de los traslados, la continuidad de sus empleos, y más importante: si la calma había vuelto por fin a sus comunidades.

Estos testimonios reflejan la realidad más allá de los hechos, nos muestran la realidad y el poder que tiene el crimen organizado para interrumpir en un segundo la vida cotidiana de entidades completas y robarse la tranquilidad de millones de personas.

Aún hay miles de afectados que perdieron su patrimonio en estos narcobloqueos. Al perder sus camiones de carga perdieron su sustento. Para ellos el camino aún es largo, pues varios son de escasos recursos y no tienen la posibilidad de comprar una nueva unidad.

¿Cuáles son las secuelas emocionales tras la violencia?

Y están aquellos que han vivido otros episodios de violencia y que esto solo vino a revivir un trauma, tal como lo explica la psicóloga clínica Alejandra Azcoytia.

“En sí estamos viviendo una guerra. Siempre las guerras traen el fallecimiento de seres queridos y aún saber que hay personas que están muriendo, aunque no los conozcamos, siempre trae pues dolor, duelo, incertidumbre también de lo que va a pasar, y la incertidumbre es un factor también que trae como mucho miedo”.

Recordemos que entre el 2006 y 2012 México vivió la guerra contra el narco del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, con episodios fuertes como el primer atentado a gran escala. El escenario: Morelia, Michoacán. El evento: un 15 de septiembre del 2008, durante el Grito de la Independencia, detonaron dos granadas que le arrebataron la vida a ocho personas y dejó 132 heridos.

Y los que vivieron estos episodios violentos pueden seguir con secuelas hoy en día.

“Las secuelas emocionales pueden ser algunos cuadros de ansiedad, de depresión. Recordemos que hubo familias que se separaron, porque hubo la pérdida de alguno de los miembros, entonces también tenemos temas de duelos, pudieran ser incluso no resueltos, de muchas familias que tuvieron que dejar a seres queridos…”.

Pero va más allá: Alejandra Azcoytia puntualizó que las oportunidades laborales se cortan en un clima de violencia. También los cuadros de estrés post traumático muchas veces evolucionan y se convierten en agorafobia, que es el miedo a ir a lugares externos, miedo a estar en multitudes.

La violencia que hemos vivido nos he llevado a un punto de no retorno: comenzamos a normalizar la violencia. Pero esto desde la psicología tiene una explicación, pues verlo como algo normal es una forma de protegerse, queremos sentir que la vida sigue aún así.

“Sin embargo, esto puede provocar que la violencia cada vez vaya escalando a un nivel mayor y que nosotros vayamos permitiéndolo”.

La psicóloga comparte una guía corta de “primeros auxilios emocionales” para quien experimente ansiedad por la violencia:

Reconocer la sensación: “esto es ansiedad, no me voy a morir”.

Respirar con el método 4–2–3: inhalar 4 segundos, sostener 2 segundos, soltar en 3 segundos.

No pelear contra la sensación: dejar que pase.

Buscar un lugar seguro.

Acompañarse de alguien.

Acudir a terapia si es recurrente

México ha aprendido a sobrevivir entre estallidos de miedo, pero no por eso deja de doler.

La violencia no solo deja muertos: deja cuerpos tensos, generaciones marcadas y mentes en alerta permanente.

