¿Fotos de ‘El Mencho’ saldrán a la luz? Esto dijo Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrán resguardadas las imágenes del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sobre todo lo relacionado a su muerte.

¿Por qué se resguardan las imágenes del operativo?

Ante los señalamientos respecto a que la muerte pudo ser intencional por parte del gobierno federal, explicó que ello se debe al cuidado de la identidad de los militares que participaron.

“Lo platicó aquí el General Secretario (Ricardo Trevilla) el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir del operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”.

-“¿Son las únicas imágenes, no se van a poder ver más?"

-“Hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”.

-“¿Van a estar resguardadas?"

-“Sí”.

Dijo desconocer si el cuerpo de “El Mencho” ya fue reclamado por sus familiares.

-“¿Qué pasaría si no fueran reclamados, presidenta?"

-“Bueno que la Fiscalía explique”.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con el Ejército en una zona boscosa de Tapalpa; su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Ampliar

¿Cómo avanza la seguridad en Jalisco tras el operativo?

Por cierto que aseguró que en Jalisco ya se está regresando a la vida cotidiana tras el operativo del pasado domingo que causó cierres carreteros con quema de vehículos y otros disturbios.

“Se hizo un operativo conjunto entre el gobierno del estado, secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes, participó guardia nacional, secretaría de seguridad, para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera, que habían sido quemados durante el domingo”. —

“Ya la mayoría ya se levantaron, estuvo ayer, quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del estado, acordamos y además me me lo informó de que hoy reanudan clases, de que he estado en contacto con empresarios, para, pues, que hubiera tranquilidad”.

Recordó que al estado fueron enviados dos mil 500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad sobre todo en la capital de Jalisco.

