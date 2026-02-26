Jalisco recupera la normalidad tras operativo contra ‘El Mencho’, asegura Sheinbaum

En Jalisco se restaura la normalidad de la vida tras el operativo en donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicó la presidenta Claudia Sheinbaum e insistió en que se atiende a la población a fin de garantizar su seguridad.

¿Cómo quedó la situación tras el operativo?

Al encabezar la presentación del informe sobre turismo donde se marcó un incremento de 6% para México en 2025 en comparación con un año previo, la Primera Mandataria, afirmó que no existe riesgo alguno para los visitantes.

“Más allá del, pues, lo que pasó el domingo y, pues, las lamentables pérdidas, tanto de fuerzas armadas como de una mujer, que ya estamos en contacto con su familia, que es muy triste, doloroso, lamentable. Lo lo que hay que resaltar, más allá de la propia detención, es que muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad. Ya en Jalisco ya también regresaron, pues prácticamente todos los negocios, las clases”. —

¿Qué dijo sobre el turismo y la reacción internacional?

Agradeció al titular de la FIFA, Gianni Infantino, por manifestar confianza en México tras el operativo contra Nemesio Oseguera.

“Primero, darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino. Y, en efecto, ayer hizo la declaración de que hemos estado en, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él, y, pues, explicándole que no hay ningún problema, y ayer dijo, la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”. —

Así mismo, la Jefa del Ejecutivo Federal lamentó las declaraciones del Diputado del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez que dijo que si es necesario “pagar con la vida de algunos mexicanos” para que haya paz, que así sea.

“Bueno, la ciudadanía, uno no puede estar de censor de lo que dice cada quien, cada quien es responsable de sus palabras y la gente juzga, no puedo yo saber qué va a decir un diputado, una diputada, un secretario de seguridad, la gente juzga. Obviamente, una situación como la que vivimos el domingo, pues nadie hubiera querido que hubiera vidas en juego, nadie, no es algo que uno busque, lamentablemente se dan estos hechos y lo que hay que hacer es apoyar a las familias y lo que hacemos es buscar que no haya… nosotros lo que queremos es proteger la vida de las personas”. —

Lamentó la situación que se vivió en el estado más aún con la pérdida de vidas, y destacó la importancia de apoyar a las familias afectadas y trabajar para proteger la vida de las personas, en dicho escenario llamó a la Asociación de Seguros, hacer lo mismo.

