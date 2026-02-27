Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el show GRATIS?

Shakira en el Zócalo de la CDMX llega con un concierto en grande y lo mejor, gratis. Pero, en caso de que no quieras verlo directamente en la plancha del Zócalo, te dejamos otras opciones de pantallas para verla desde otras zonas y no estar tan aturdido o aturdida de gente.

¿Dónde estarán las pantallas para ver el concierto de Shakira GRATIS?

La Secretaría de Cultura de CDMX habilitó varias ubicaciones públicas para transmitir el concierto en tiempo real. Los puntos destacados incluyen plazas, explanadas y espacios abiertos con capacidad para recibir a miles de espectadores en formato de pantallas gigantes, con acceso libre y gratuito.

Por lo que algunos de los lugares confirmados (por autoridades capitalinas) son:

Alameda Central

Jardín del Arte

Plaza de la República

Estos puntos no solo retransmitirán el concierto, sino que también ofrecerán actividades paralelas como exhibiciones culturales, food trucks y ambientes temáticos para disfrutar antes, durante y después de la transmisión.

¿Cuál es el objetivo de las pantallas gigantes que transmitirán el concierto de Shakira?

Las pantallas gigantes permitirán a asistentes y público general ver la transmisión en vivo de la presentación, acompañada de sonido ambiente y actividades especiales que se suman a la experiencia del concierto gratuito de la artista colombiana, que forma parte de los festejos culturales de la capital.