¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades, música y diversión por menos de $100

Del 27 al 1 de marzo, la agenda de CDMX estará llena de actividades recreativas para todas las edades / NurPhoto

¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? La pregunta que muchas personas se hacen al llegar los días de descanso. Así que si eres de las personas que aprovechan al máximo estas fechas, te dejamos la guía completa del 27 al 1 de marzo con los eventos y actividades imperdibles en la capital del país para no perderte nada y divertirte al máximo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡El efecto Shakira en CDMX! Concierto atraerá a 300 mil personas y una derrama económica millonaria

¿Qué hacer en CDMX del 27 al 1 de marzo?

Cada fin de semana, la CDMX sorprende a todos sus habitantes con una cartelera variada que incluye actividades gratuitas o de bajo costo en distintos puntos de la ciudad. Ya sea que prefieras planes culturales, recorridos históricos, música o talleres, son opciones pensadas para estudiantes, familias, grupos de amigos o simplemente tu mejor compañía para que disfrutes de salidas y dates que no afectan tu cartera.

Así que te dejamos 5 planes que no te puedes perder este fin de semana en CDMX:

Qué hacer en CDMX: Eurojazz 2026

Si te encuentras al sur de la ciudad, el Centro Nacional de las Artes (CENART) tiene la mejor actividad si te gustan los bazares y de fondo un buen jazz. No te puedes perder la edición 2026 del Eurojazz, la cual tiene lugar entre el 1 y 15 de marzo, específicamente sábados y domingos de 13:00 a 17:00 hrs.

La entrada gratuita, permite a los asistentes de todas las edades, disfrutar de un concierto de jazz con una cartelera internacional mientras están al aire libre.

Eurojazz 2026 Ampliar

Qué hacer en CDMX: FIL Minería

La lectura se apodera del Palacio de Minería (todavía) este fin de semana, y si eres de los apasionados de este hobby, no te puedes perder este último fin de semana en uno de los encuentros literarios más importantes del país, atrayendo a miles de asistentes en busca de novedades editoriales.

La cita es este fin de semana y la entrada cuesta alrededor de $25 por persona. Definitivamente un plan para todas las edades a un costo menor, así que asiste con tu mejor compañía.

TAMBIÉN PUEDES LEER: FIL Minería: Actividades, fechas clave y la guía completa para visitarla en su edición 47

Qué hacer en CDMX: Papalotes en el MAP

El Museo de Arte Popular es uno de los recintos culturales más visitados en la capital, por lo que si quieres color, imaginación y un sin fin de artesanías, la exposición temporal de papalotes 2026 es para ti. Y es que ésta, reúne decenas de piezas monumentales que combinan arte popular y diseño contemporáneo convirtiendo el patio del museo en un visual imperdible.

Puedes visitar este recinto con la Expo de Papalotes 2026 hasta el 5 de abril, la entrada es gratuita para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad; si no cuentas con nada de esto, la entrada general es de $60 por persona.

Qué hacer en CDMX: Concierto de Shakira GRATIS

¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan! Y es que Shakira llega este 1 de marzo completamente gratis al Zócalo de la CDMX. Esto marca el inicio de todas las actividades relacionadas con el 8M en la capital, por lo que si no te la quieres perder por nada del mundo, te dejamos una notita al respecto que seguro te servirá como guía para no morir en el intento en dicho evento masivo.

Así que la cita es el próximo 1 de marzo en la plancha del Zócalo capitalino en punto de las 20:00 hrs.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Shakira en CDMX: Fecha, hora exacta y todo lo que tienes que saber sobre su show en el Zócalo GRATIS

Qué hacer en CDMX: Plant Fest

Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 podrás visitar el Plant Fest, uno de los paraísos perfectos para todos los amantes de las plantitas. Por lo que si estás planeando adoptar unas cuantas, ve preparando tus ahorros porque encontrarás desde nuevas especies hasta ejemplares exóticos.

Podrás visitarlo a partir de las 11 hasta las 7 PM y la entrada es gratis y para todas las edades.