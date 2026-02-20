Shakira en CDMX: Fecha, hora exacta y todo lo que tienes que saber sobre su show en el Zócalo GRATIS

¡Shakira llega al Zócalo de la CDMX completamente gratis! Sí, así como lo lees, la cantante colombiana se estará presentando en la capital de México con un show en vivo. Ésta se suma a las actividades culturales y de entretenimiento impulsadas por las autoridades gubernamentales.

Así que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de dicho concierto para que cantes a todo pulmón “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

¿Cuándo es el concierto de Shakira en CDMX?

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el concierto de Shakira en el Zócalo de la capital estaría programado para el 1 de marzo de 2026.

El evento destaca por su magnitud cultural y social, ya que este espacio ha albergado presentaciones masivas que acercan espectáculos internacionales al público sin costo, consolidando a la capital como punto clave para conciertos multitudinarios.

¿A qué hora comenzará el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

El concierto se espera que tenga un boom entre sus fans, por lo que si quieres cantar como una loba, no te puedes perder esta increíble oportunidad que seguro, tendrá récord de asistencia.

La cita es el próximo 1 de marzo a las 20:00 hrs en punto, por lo que te recomendamos llegar con tiempo para apartar un buen lugar y disfrutar de Shakira en el Zócalo de la CDMX.

¿Hay algún setlist de Shakira para este concierto?

Hasta el momento todo es especulación, ya que Shakira estaría presentando un show sorpresa. Sin embargo, con base en sus recientes shows, Shakira en el Zócalo estaría cantando sus himnos como:

La bicicleta

Hip’s don’t lie

Chantaje

Pies descalzos

Si te vas

Suerte

Antología

Por lo que, si quieres cantar a todo pulmón con Shakira en el Zócalo, puedes ir checando con tu mejor compañía y disfrutar de la cantante colombiana más top de los últimos años.