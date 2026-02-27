Shakira en el Zócalo 2026: Accesos, estaciones abiertas y horario extendido del Metro y Metrobús

Mientras Shakira se alista para su gran noche en el corazón de la CDMX, tú ya puedes planear tu llegada; checa aquí los accesos, estaciones abiertas y horario extendido del Metro y Metrobús para no perderte ni un minuto.

¡Prepara el outfit y la garganta! La CDMX se alista para recibir a una de las estrellas más grandes de la música y, como sabemos que nadie se quiere quedar fuera, el transporte público se puso las pilas para que no sufras con el regreso a casa. Si ya tienes todo listo para cantar a todo pulmón con Shakira en el Zócalo este 2026, aquí te pasamos el dato completo sobre los accesos, estaciones abiertas y horario extendido del Metro y Metrobús para que tu única preocupación sea disfrutar del show.

¿Cuándo es el concierto de Shakira en el Zócalo?

El show de Shakira en CDMX es este domingo 1 de marzo en la Plaza de la Constitución a partir de las 20:00 horas, pero mucho ojo porque los accesos suelen llenarse desde temprano, así que te recomendamos llegar con varias horas de antelación.

¿Cómo llegar en Metro al Zócalo para el concierto de Shakira?

La estación Zócalo/Tenochtitlán suele cerrar en eventos masivos. Si esto sucede, tus alternativas son:

Pino Suárez (Línea 1 y 2)

Allende (Línea 2)

Bellas Artes (Línea 2 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Isabel la Católica (Línea 1)

¿A qué hora cierra el Metro el día del concierto de Shakira?

El Metro anunció que las Líneas 1, 2 y 9 darán servicio especial hasta la 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo.

¿Cómo llegar en Metrobús al Zócalo para el concierto de Shakira?

Si vas en el Metrobús, habrá cortes en el servicio a partir de las 15:00 horas del domingo.

Línea 7 : De las 15:00 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito estarán sin servicio. Solo operarán los tramos de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

: De las 15:00 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito estarán sin servicio. Solo operarán los tramos de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes. Línea 3 : También desde las 15:00 horas, se suspende el servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Funcionará de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

: También desde las 15:00 horas, se suspende el servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Funcionará de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Línea 4: ¡Atención! Durante todo el día las Rutas Norte y Sur estarán suspendidas. Solo habrá viajes de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán/Alameda Oriente.

¿A qué hora cierra el Metrobús el día del concierto de Shakira?

A partir de las 00:00 horas, el paso de las unidades del Metrobús será cada 15 minutos y el último autobús saldrá de las terminales de Línea 1 e Indios Verdes, así como de la Línea 7 en Glorieta Violeta, a la 1:00 AM del lunes.

