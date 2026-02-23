Sarampión: Concierto de Shakira tendrá módulos de vacunación

El concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX, tendrá módulos de vacunación contra el Sarampión

La Ciudad de México no solo se prepara para recibir a miles de fans con el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo 1 de marzo de 2026, sino también para reforzar las medidas de salud pública ante el aumento de casos de sarampión. Ante el contexto epidemiológico actual, el gobierno capitalino anunció que instalará módulos de vacunación durante el evento para facilitar el acceso al biológico entre los asistentes.

El objetivo de esta estrategia es aprovechar la concentración masiva de personas para invitar a jóvenes y al público en general a actualizar o completar su esquema de vacunación, en medio de un brote que ha colocado a la capital entre los estados con mayor número de casos confirmados.

¿Por qué instalar módulos de vacunación durante el concierto?

El incremento de casos de sarampión (con al menos 308 contagios confirmados en la CDMX según autoridades federales) ha llevado a reforzar la campaña de inmunización. Parte de la estrategia incluye la instalación de puntos de vacunación en espacios de alta concentración, como lo será el espectáculo de Shakira en la plancha del Zócalo capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que habrá puestos de vacunación distribuidos en diferentes zonas del primer cuadro de la ciudad, con personal preparado para aplicar las dosis de forma gratuita durante el concierto. Esta medida busca que las personas que aún no se han vacunado contra la enfermedad puedan hacerlo de manera accesible y sin trámites previos.

Brote y campaña de vacunación en la ciudad

La capital ha intensificado la vacunación con jornadas extendidas (incluyendo módulos nocturnos y macrocentros con horarios amplio) como parte de un esfuerzo mayor para contener la propagación del virus y proteger a la población. Además de los módulos en el concierto, existen decenas de sedes permanentes y temporales en distintas alcaldías donde la ciudadanía puede acudir de forma gratuita a recibir la vacuna.