Alcalde de Puerto Vallarta informa que ya se empieza a recobrar la normalidad tras operativo donde “El Mencho” fue abatido
El operativo en Puerto Vallarta donde fue abatido “El Mencho” tomó por sorpresa al gobierno municipal; alcalde explicó que significa el código rojo
El rescate de Puerto Vallarta tras narcobloqueos y enfrentamientos: “Tenemos que retomar el rumbo económico”
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con Gabriela Warkentin el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, dijo que ya se empieza a recobrar la normalidad, han sido días complejos por las labores de retiro de vehículos y los estragos de los bloqueos; además mencionó que hoy ya con el Código Rojo levantado a partir del martes, se tiene previsto que la parte educativa recobre también las labores.
Munguía dio a conocer que les tomó por sorpresa el operativo en Puerto Vallarta que se realizó el domingo pasado donde “El Mencho” fue abatido, así como la quema de vehículos, transporte y negocios debido a que no tenían información y las reacciones por parte del crimen organizado fueron muy rápidas.
TE PUEDE INTERESAR: Violencia en México: FGR abre 57 carpetas de investigación en 14 estados por bloqueos
¿Por qué tomó por sorpresa el operativo?
“Esto de alguna manera fue un acto que nos rebasó muchísimo para las fuerzas del orden, las fuerzas de Protección Civil y bomberos, que con cinco camiones que nosotros tenemos de bomberos para llegar a cada punto, pues teníamos 250 puntos al mismo tiempo siniestrados, también tiendas de conveniencia, ya te lo mencionaba, automóviles, camiones, tráileres en diferentes puntos de la ciudad”.— Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta
Existe mucha incertidumbre entre la población sobre el significado del código rojo que se implementó a consecuencia del abatimiento de “El Mencho”. Munguía informó que se refiere al resguardo de todas las personas civiles en sus hogares lo que permitió cero decesos en el municipio de Puerto Vallarta.
TE PUEDE INTERESAR: Sin cambio en estrategia de seguridad… operativo en Jalisco fue especial: Sheinbaum
¿Cómo afectará al turismo rumbo al Mundial 2026?
“Con esta situación pues obviamente se genera un daño a la imagen del destino turístico, bueno pues eso también será tarea y labor de todos, poder resarcir, poder brindar otra vez la tranquilidad, la confianza tanto a los visitantes como habitantes”.— Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta
El presidente municipal de Puerto Vallarta puntualizó que tienen el reto en conjunto con el empresariado y toda la industria hotelera de realizar estrategias para la promoción con la finalidad de retomar el rumbo económico y turístico en viseras del Mundial de Futbol 2026.