Violencia en México: FGR abre 57 carpetas de investigación en 14 estados por bloqueos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tras los hechos de violencia en Tapalpa, Jalisco, se han iniciado 57 carpetas de investigación en 14 estados del país. La dependencia federal informó la identificación genética de Rubén “N” y el decomiso de un arsenal que incluye fusiles Barrett y lanzacohetes.

Continúan los trabajos de investigación para completar las diligencias necesarias con motivo de las acciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que se trata de una labor coordinada con elementos militares y que los aseguramientos están a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se reportó el aseguramiento de armamento como fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como de dos posibles integrantes de una organización criminal, a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara Ampliar

¿Qué diligencias realiza la FGR tras los hechos en Tapalpa?

La FGR, a través del Ministerio Público Federal de la FEMDO, ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México.

Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal, el cuerpo de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, ya fue identificado genéticamente.

Personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

February 23, 2026

¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado?

Con motivo de los actos violentos registrados en diversas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, de las cuales 37 corresponden al estado de Jalisco.

La Fiscalía General de la República continúa con los trabajos de investigación y mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita.

