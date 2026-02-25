Caída de “El Mencho” impactaría hasta 20% en reducción de extorsión: CONCANACO SERVYTUR

Decenas de autos, camiones y negocios fueron quemados por parte del crimen organizado por la muerte del líder criminal “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre, informó que operativos como el del pasado domingo donde abatieron a “El Mencho” podría impactar en la reducción de extorsión y otros delitos entre un 10 y 20 por ciento principalmente en la economía de las comunicades porque estas medidas generan un debilitamiento de los grupos delictivos.

¿Qué impacto económico tendría la reducción de delitos?

“Son menores los costos para las familias, podría llegar a tener un impacto total nada más con estas medidas, estas acciones de hasta de 18 mil 645 millones de pesos anuales hablamos de .08% del PIB”. — Octavio de la Torre, presiente de la CONCANACO SERVYTUR

El presidente de la CONCANACO SERVYTUR invitó a seguir las ligas oficiales de los organismos integrantes de la Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la CONCANACO SERVYTUR, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) para obtener información directa del Gobierno debido a que hay mucha desinformación y anunció que darán una capacitación acompañados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para denunciar delitos y extorsión.

¿Cómo se apoyará a negocios y asegurados afectados?

“Aun cuando queremos enfocarnos cifras específicas que nos invitan a especular deberíamos impulsar que este tipo de operativos se mantengan permanentes para que negocios puedan trabajar sin miedo”. — Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR

"Que este tipo de operativos se mantengan permanentes, particularmente, para que los negocios pueden mantener la esperanza, abrir y trabajar sin miedo", @octaviodlatorre, presidente de la…

Sobre como trabajaran las aseguradoras por negocios y autos afectados dijo que están en proceso de recuperar información porque también fueron afectados transportes de carga, aún los peritos deben realizar su trabajo para atender las solicitudes de reembolso; con respecto a negocios y tiendas departamentales se resguardaron.

De la Torre mencionó que las personas que no cuentan con un seguro se impulsa un modelo desde hace tiempo para obtener un crédito accesible, se trabaja con el Gobierno, Hacienda y algunos bancos para impulsar el desarrollo porque el 99.2 por ciento de la economía e México se genera por negocios de las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas).

El impacto a la economía mexicana que tuvo la captura y muerte de #ElMencho y con ello el cierre de comercios.#AlAire I @octaviodlatorre, presidente de la @CONCANACO.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXhBkU pic.twitter.com/viqXrIWWik — W Radio México (@WRADIOMexico) February 25, 2026

