Operativo en Jalisco: Estas son las zonas afectadas por bloqueos y quema de autos tras muerte de El Mencho

Una intensa jornada de violencia se registró este domingo 22 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco, donde un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa desató una serie de bloqueos, quema de vehículos e incidentes violentos en varias zonas de la entidad. Las autoridades estatales activaron el Código Rojo para reforzar la vigilancia y coordinar acciones con fuerzas federales y municipales tras los enfrentamientos y la reacción de grupos armados.

Municipios y carreteras afectadas por narcobloqueos en Jalisco este 22 de febrero

La Secretaría de Seguridad estatal y los organismos de monitoreo del estado confirmaron que los hechos comenzaron tras un operativo en Tapalpa, que derivó en narcobloqueos en carreteras y vías urbanas. Las acciones incluyeron la quema de autos particulares, camiones y elementos atravesados en tramos clave, provocando cierre de algunas rutas y afectando la movilidad en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros municipios.

En respuesta a estos hechos, el Gobierno de Jalisco suspendió temporalmente servicios públicos como el transporte en algunas zonas y la Vía RecreActiva en Guadalajara, además de recomendar a la población mantenerse en sus domicilios y evitar circular por los puntos con bloqueo o incendios, hasta que las autoridades controlen la situación.

Así se distribuyen los bloqueos y vehículos incendiados tras el operativo en Jalisco

📍 Zona Metropolitana de Guadalajara

Periférico y Tabachines

Periférico y Vallarta

Periférico y Avenida Alcalde

Av. La Paz y 16 de Septiembre

Periférico y Calzada Independencia

Periférico y Ángel Martínez, Col. Rancho Nuevo

📍 Interior del estado de Jalisco

Mazamitla

Chapala

Zapotlanejo

Tapalpa

Zacoalco de Torres

Autlán de Navarro

Cihuatlán

Puerto Vallarta

📍 Carreteras afectadas

Carretera a Nogales (altura La Venta del Astillero)

(altura La Venta del Astillero) Tramos hacia Chapala

Accesos al área de Puerto Vallarta

Estos bloqueos surgieron como reacción al operativo federal en Tapalpa y han generado importantes afectaciones viales y alertas de seguridad para residentes y conductores en todo el estado. Las autoridades mantienen operativos para liberar las rutas afectadas y restablecer la tranquilidad en las zonas impactadas.