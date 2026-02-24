Tapalpa, Jalisco: Así es el Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”

El nombre de Tapalpa, en Jalisco en el estado de Guadalajara, ha llamado la atención de todo México debido al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”. Dicho lugar, poco se conocía que era reconocido como “Pueblo Mágico”, por lo que te contamos cómo es el pueblo, qué atractivos tiene y más detalles.

¿Dónde está Tapalpa y por qué es tan atractivo turísticamente?

Tapalpa se localiza a aproximadamente 120 kilómetros de Guadalajara, en la zona montañosa del sur del estado. Forma parte del programa federal de Pueblos Mágicos gracias a su riqueza natural, clima templado y construcciones de adobe con techos de teja roja que conservan una estética colonial.

Entre sus principales atractivos destacan:

Las Piedrotas o Valle de los Enigmas, formaciones rocosas monumentales ideales para senderismo y fotografía.

Cascadas y rutas boscosas para ciclismo de montaña.

Cabañas y hoteles boutique que lo han convertido en destino frecuente de escapadas de fin de semana.

Su parroquia de San Antonio de Padua y el centro histórico empedrado.

Además, Tapalpa es conocido por su producción artesanal y su gastronomía típica jalisciense, lo que lo mantiene como un punto fuerte del turismo rural en la entidad.

¿Qué pasó en Tapalpa relacionado con “El Mencho”?

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, fue abatido por las Fuerzas del Ejército Mexicano, en un operativo en la zona serrana cercana al municipio tras labores de inteligencia que ubicaron el presunto escondite del criminal.

El enfrentamiento se registró un área boscosa, lejos del primer cuadro turístico. Durante el operativo, se produjo un intercambio de disparos entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del CNJG, finalmente, horas más tarde, dijeron que “El Mencho” fue abatido en el lugar tras resistirse a la detención.

¿Qué impacto tuvo en la región el abatimiento de “El Mencho”?

Aunque el enfrentamiento ocurrió fuera del centro turístico, el hecho generó incertidumbre temporal entre visitantes y habitantes. Autoridades estatales aseguraron que la situación fue controlada y que no hubo afectaciones directas a la población civil ni a la infraestructura hotelera.

El caso coloca nuevamente en contraste dos realidades: la de un destino natural reconocido por su tranquilidad y la de una región que, como otras partes del país, ha sido escenario de operativos de alto impacto contra el crimen organizado.