La cabaña de “El Mencho” en Tapalpa: Fotos del escondite donde pasó sus últimas horas antes de ser abatido

Vista exterior de la cabaña de lujo en Tapalpa, Jalisco, caracterizada por su arquitectura rústica con acabados en piedra laja, muros de adobe y techos de teja. / Valente Rosas de El Universal.

El interior de la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue revelado recientemente a través de una serie de imágenes que muestran el sitio en el que pasó sus últimas horas antes de ser detenido por el Ejército mexicano, en un operativo que marcó uno de los golpes más relevantes contra la estructura del grupo criminal.

El inmueble se ubica en Tapalpa, en una zona boscosa, sobre el kilómetro 5 de la carretera que conecta con San Gabriel. De acuerdo con la periodista Micaela Varela, el complejo operaba bajo el nombre de “Cabañas La Loma”, aunque también era identificado como “Cabañas Flores”, y se localiza en un corredor turístico donde conviven desarrollos de descanso y hospedaje, lo que le permitía pasar desapercibido entre la actividad habitual de la región.

Habitación de la cabaña en Tapalpa, donde se aprecia el desorden en la vestidura de la cama y la ropa acumulada en el mobiliario. Ampliar

Reportes previos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos habían señalado ese conjunto de cabañas como un presunto punto de operaciones financieras vinculadas al CJNG y al grupo de “Los Cuinis”, acusados de lavar dinero a través de negocios turísticos.

Las fotografías muestran una propiedad de estilo rústico con acabados de lujo, construida con piedra laja, madera y muros con terminaciones en adobe o tierra compactada. Uno de los dormitorios exhibe una cabecera alta y la cama con cobijas y ropa desordenada, mientras que cortinas gruesas en tono gris cubren ventanales de piso a techo.

TE PUEDE INTERESAR: “El Mencho” cayó por una de sus novias: Así murió Nemesio Oseguera durante operativo en Tapalpa

Interior de la cocina de la cabaña de "El Mencho" que muestra una amplia isla de y acabados en madera; una gran acumulación de víveres, alimentos y artículos personales distribuidos de manera desordenada sobre las superficies. Ampliar

En otras áreas se ve un comedor de doble altura iluminado por lámparas de cristal; sobre la mesa quedaron objetos dispersos, entre ellos un frasco con medicamentos, cajas y un cartón de huevo, mientras que la cocina aparece abastecida con víveres, papas, jitomates, cebollas y zanahorias, junto a utensilios y bolsas de compra.

Sin embargo, uno de los espacios que más llamó la atención es un altar con figuras de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y San Martín Caballero, acompañado de una plegaria escrita a mano, objetos que son recurrentes en inmuebles vinculados a liderazgos del crimen organizado en México y que forma parte del imaginario que rodea a estas figuras.

Un altar dispuesto sobre un mueble de madera, compuesto por diversas figuras de santos católicos, principalmente San Judas Tadeo, y una plegaria escrita a mano. Ampliar

Finalmente, entre los objetos encontrados también se identificaron diversos medicamentos, incluido Tationil Plus, utilizado para apoyar la función hepática, hallazgo que coincide con versiones difundidas previamente sobre posibles padecimientos del líder criminal.