¿Qué significa el “Código Rojo” en Jalisco? Esto implica la activación de la alerta que pusieron las autoridades

Este fin de semana, el líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’, fue abatido en el municipio de Tapalpa, en Guadalajara, Jalisco. Debido a ello, se activó el “Código Rojo” y a pesar de dar recomendaciones, muchas personas se quedaron con la duda de qué significa la activación de ese protocolo.

Así que te contamos de qué va, recomendaciones y todo lo que suele conllevar una alerta de dicho tamaño.

¿Qué es un “Código Rojo” en México?

Cuando en redes sociales o reportes oficiales se habla de “código rojo”, el término suele generar alarma inmediata. En México, esta expresión se utiliza dentro de protocolos policiales para señalar una situaciónd e alto riesgo en desarrollo, como enfrentamientos armados, ataques contra fuerzas de seguridad o bloqueos coordinados.

Aunque no es algo relacionado con la figura jurídica, sí es un código operativo interno empleado por corporaciones municipales, estatales y en algunos casos, federales para activar despliegues urgentes de seguridad.

¿Qué implica que se active un “código rojo”?

Cuando se declara código rojo, como en el caso del pasado 22 de febrero de 20266 por la captura y abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, las autoridades suelen refererise a:

Movilizar patrullas y unidades tácticas

Coordinar a policías municipales, estatales y fuerzas federales

Establecer cierres viales o perímetros de seguridad

Activar vigilancia aérea o apoyo militar, dependiendo del caso

Esto se debe a que el objetivo principal es contener la amenaza y evitar, que la situación escale o afecte a la población civil. Es decir, para la ciudadanía sígnica que hay un evento violento activo y se recomienda evitar la zona y seguir únicamente información de fuentes oficiales.

“Código Rojo” en Jalisco: Uno de los estados donde más se ha escuchado el protocolo

En los últimos años, el CJNG ha llevado su violencia a niveles extremos, nunca antes vistos en México, es por eso que Jalisco ha sufrido de cambios importantes como éste.

En distintos episodios vinculados con intentos de captura o movimientos de su líder, Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, se han reportado bloqueos con vehículos incendiados, enfrentamientos armados y ataques coordinados en varios municipios, situaciones que derivaron en la activación del código rojo.