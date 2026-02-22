Operativo en Jalisco: Gobernador, Pablo Lemus, pide a la población resguardarse y lanza recomendaciones de seguridad

Gobernador, Pablo Lemus, da recomendaciones de seguridad a población de Guadalajara / MARTE C MERLOS @martec

El abatimiento del líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osegurea, alias “El Mencho”, ha desplegado una ola de incendios y bloqueos en carreteras y ciudades aledañas al estado de Guadalajara. Ante ello, las autoridades han activado el “código rojo” en dicha entidad.

Debido a toda la movilización, las autoridades, en especifico el gobernador Pablo Lemus, brindó órdenes y recomendaciones para que todos los pobladores jaliscienses las sigan y mantengan su seguridad. Te contamos qué fue lo que dijo.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades de Guadalajara ante el abatimiento de “El Mencho”?

El gobernador, Pablo Lemus, menciona que entre las principales indicaciones dadas a la población se encuentran:

Evitar circular por zonas donde se reporten movilizaciones de seguridad

Permanecer en casa si no es necesario salir

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Gobierno de Jalisco y de Protección Civil

No difundir información no verificada

El gobierno estatal, señaló que las acciones implementadas forman parte de un protocolo preventivo para salvaguardar la integridad de la ciudadania ante la situación registrada.

Pablo Lemus, lanza recomendaciones para salvaguardar la seguridad en la ciudadanía Ampliar

Pablo Lemus, llama a la calma ante los narcobloqueos

Las autoridades insistieron en que se trata de medidas preventivas para que ninguna familia salga afectada, pues lo primordial es salvaguardar la vida de los civiles.

Asimismo, reiteraron que los cuerpos de seguridad trabajan de manera coordinada para garantizar el orden de la zona metropolitana.

El gobierno de Jalisco, informó que continuará actualizando la información conforme avancen las investigaciones y operativos en curso.