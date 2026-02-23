Reconocimiento a las fuerzas armadas y a Sheinbaum, sin regateos: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, se pronunció a favor de la redirección en la estrategia de seguridad de Sheinbaum

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un reconocimiento a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y a las Fuerzas Armadas por el exitoso operativo en el que fue capturado y abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La legisladora panista dijo que todos deberían hacer este reconocimiento sin regateos ante la trascendencia de los resultados del operativo al lograr la aprehensión de uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, que murió como producto de un enfrentamiento con las fuerzas federales.

Hay que hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas, evidentemente al Ejecutivo Federal, a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, al general secretario, Trevilla, a todo su equipo de trabajo, a quienes con su vida defendieron el estado de derecho sin regateos, de frente hay que reconocer que esto es una decisión trascendente y que a diferencia de otras estrategias, lo que se debe defender es a México”. —

🔴Conferencia de Prensa de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, @kenialopezr. 23/02/2026https://t.co/wo1sjmM4ru — Canal del Congreso (@CanalCongreso) February 23, 2026

TE PUEDE INTERESAR: No hay bloqueos carreteros… México está en paz y calma, hay gobernabilidad: Sheinbaum

¿Cambio en la estrategia de seguridad?

De hecho, la lideresa parlamentaria dijo ver una “redirección” en la política de seguridad del gobierno federal; consideró que es visible un cambio de estrategia en ese rubro y llamó a valorar de qué lado de la historia se quiere estar, sin regresar a políticas fallidas de “abrazos y no balazos”.

Lamentó el miedo que gran parte de la población sufrió y se pronunció porque se castigue a los cómplices del narcotraficante que lo ayudaron con su silencio y omisión.

¿Reforma electoral contra el crimen organizado?

En conferencia de prensa, Kenia López Rabadán aprovechó para referirse nuevamente a la reforma electoral que enviará la presidenta al Congreso de la Unión y dijo que ojalá dicha iniciativa tenga como prioridad el blindaje contra la criminalidad.

Insistió en que el crimen organizado no debe meter las manos en los comicios, que no financie a candidatos ni elija a gobernantes o representantes populares.

“Sí va a haber una reforma electoral, el tema principal, el tema prioritario es que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, no pague campañas, no defina candidatos, no elija alcaldes o diputados. Blindar a las elecciones, blindar el voto de las y los mexicanos para que el sentir del pueblo de México sea el que prevalezca en esta Cámara de Diputados, no el de un cártel”.

La presidenta de la Cámara de Diputados reiteró que sería “buenísimo” que la reforma incluya vigilancia y fiscalización extrema de los recursos utilizados en campañas, a fin de cerrar la puerta al dinero de los criminales.

ahz.