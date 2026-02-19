Reforma Electoral: Sheinbaum presentará iniciativa el próximo martes

La presidenta Sheinbaum anunció que el martes presentará la Reforma Electoral, que contempla cambios en diputados plurinominales, voto en el exterior y reducción de costos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que, por fin, el próximo martes, presentará el contenido del proyecto de Reforma Electoral que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que es falso que se busque aumentar el número de diputados federales, así mismo evitó hablar de lo que será o no negociable para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores.

¿Se incrementará el número de diputados?

“Presidenta ayer se coló un presunto proyecto de Reforma Electoral donde se habla de incrementar a 508 los diputados…-Es totalmente falso, falso… no tiene caso una Reforma Electoral totalmente desdibujada o sea hay temas que había planteado la gente, es lo que estamos planteando y ya el martes platicamos todo lo que tiene que ver con Reforma Electoral”.

A pesar de que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que es difícil lograr un acuerdo para que el proyecto sea una realidad, Sheinbaum Pardo pidió no adelantarse hasta que se presente la iniciativa.

¿Cuáles son los ejes de la iniciativa?

Días anteriores, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que hay cuatro temas que son la base principal de la Reforma: que los diputados plurinominales sean electos por la ciudadanía, voto de los mexicanos en el exterior, disminución en costos de elecciones y la participación ciudadana.

